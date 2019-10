Irving Delgado se siente agradecido por la oportunidad de abrir el juego en MazatlÃ¡n

Irving Delgado se siente agradecido por la oportunidad de abrir el juego en Mazatlán

El lanzador dice que hará el mejor trabajo posible en el montículo

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Expresando una gran emoción y gratitud, el lanzador Irving Delgado se siente listo para este sábado salir al montículo y abrir el juego inaugural, entre Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán.

Dejando ver sus emociones, el joven tijuanense declaró estar agradecido por la oportunidad que se le presentará al ser el pítcher abridor elegido por Juan José Pacho, durante el primer partido en casa de Venados, teniendo como escenario el Teodoro Mariscal.

“Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad que se me está brindando, tanto por parte del mánager, como de los coaches y de la misma directiva, para abrir este encuentro”, dijo Delgado.

Ante esto, Delgado comentó sentirse preparado para dejar una excelente actuación en la lomita, pues considera de gran importancia iniciar con el pie derecho en casa durante esta temporada.

“Voy a salir a tratar de hacer el mejor trabajo posible sobre el montículo, voy a dar lo mejor de mí, en busca de que Venados sume esta importante victoria en el juego inaugural en casa.

“Fue una semana después en la que llegué para los trabajos, pero vengo casi listo, me he estado soltando con el brazo, pero me siento bien, pues no venía muy fuera de forma”.

Sin embargo, a pesar de que será un duelo bastante importante, Irving Delgado comentó no sentirse presionado, sino todo lo contrario, pues siente que esta oportunidad es de las pocas que se pueden dar, por lo que está entusiasmado por salir al diamante a dejar lo mejor de sí.

“No siento presión, más que nada es emoción, pues es una satisfacción el poder estar parado en un terreno de juego con el estadio lleno, ya que para uno, es como un sueño que poco a poco se va alcanzando”.

