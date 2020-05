BALONCESTO

Irving Fernando Martínez Crespo siempre pensó en ser basquetbolista profesional

El jugador juvenil es parte del róster de Venados de Mazatlán Basketball, en el Cibacopa

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Por la mente del joven Irving Fernando Martínez Crespo pasó en ser un jugador profesional, aunque no imaginó que se diera a temprana edad.

“La verdad no me imaginaba de ser parte de un equipo profesional a temprana edad, primero quería acabar la universidad, sin embargo, sí me veía en un futuro jugando profesional. Al recibir la noticia que sería uno de los juveniles (en Venados Basketball) me cayó muy bien, debido a que quería representar a Mazatlán aprovechando que estaba aquí”, recordó Martínez Crespo.

El ahora jugador de categoría juvenil de Venados de Mazatlán Basketball regresó de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla sin esperar que llegaría una gran oportunidad en el deporte ráfaga.

“Estaba en UPAEP en Puebla, estaba estudiando Mercadotecnia hasta tercer semestre, pero me tuve que salir de ahí por motivos personales, me regresé a Mazatlán y me di cuenta que no había empezado la temporada de Venados, entonces decidí ir a los try outs porque me dijeron que no había juveniles, y ya en los entrenamientos, me sentí muy ligero y muy libre.

“No había alguien como de mi edad para competir, ya que los otros juveniles eran dos o tres años mayores que yo, entonces no se me hizo tan pesado el try out”.