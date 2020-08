BEISBOL

Isaac Paredes cumple sueño de debutar en las mayores

El pelotero sonorense conectó un hit y remolcó par de carreras para los Tigres de Detroit

Rafael Moreno

El día después del debut soñado por Isaac Paredes aún se mantiene intacto.

El pelotero de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico conserva la emoción del debut y su primer hit en Grandes Ligas.

"Fue algo emocionante el poder cumplir el sueño, gracias a Dios de poderlo vivir y al final se me cumplió lo que siempre soñé", explicó Paredes en una video conferencia desde su habitación.

Paredes insistió en su ilusión de jugar con Venados en el beisbol invernal mexicano en la venidera temporada.

"Mi ilusión es estar con Venados, quiero estar con mi familia en esa gran ciudad y con su afición, ya estoy esperando para ir a trabajar allá y pelear por el título de liga y el año entrante estar en la Serie del Caribe ahí mismo".

Con apenas 21 años de edad, el jugador de Tigres de Detroit se convirtió en el quinto hermosillense en debutar en Ligas Mayores y ser el mexicano 132 en la historia.

"No sabía que iba al equipo grande, no me lo habían dicho, muchos de mis compañeros me felicitaron el día de ayer (lunes), la verdad no sabía nada de que me habían activado y podía debutar.

"Llegué al estadio y no chequé el line up, ya estaba prograado para jugar esa noche ante Medias Blancas, no me percataba de lo que pasaba, hasta que me dijeron que iba a jugar, en ese momento sentí algo muy bonito, pero a la vez muy nervioso".

El sonorense respondió con un hit y par de producidas en su presentación en la gran carpa.

"Es una responsabilidad muy grande el estar aquí, sin embargo comprometido de ayudar a mi equipo, ayer (lunes) no estaba tan contento porque no ganó mi equipo, si bien debuté y estaba contento, quería que mi equipo ganara para que fuera una alegría completa.

"En lo personal quiero seguir jugando, la decisión final la tendrá mi mánager, estoy listo para seguir poniendo en alto el nombre de Hermosillo, que es mi ciudad natal, y también poner en alto el nombre de México".