Isaac Paredes debuta en las Grandes Ligas con dos producidas

CHICAGO._ El encuentro que disputaron este lunes los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit fue muy positivo para los mexicanos, ya que cada equipo llamó a un pelotero mexicano, aunque al final solamente logró debutar uno.

El tercera base Isaac Paredes, que recién acaba de ser cambiado a Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, fue quien logró tener su primer encuentro en las mayores y aunque su equipo, los Tigres, cayeron 7-2, él lució oportuno a la ofensiva.

Congrats to Isaac Paredes on his first hit and RBIs! #DetroitRoots pic.twitter.com/GDpt4UtLic