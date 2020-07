BEISBOL

Isaac Paredes está listo para el llamado de Grandes Ligas

El pelotero mexicano, que jugará para Venados de Mazatlán en la LMP, es parte del róster de 60 de los Tigres de Detroit

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El prospecto de Tigres de Detroit, Isaac Paredes se encuentra totalmente sano luego de haber padecido de Covid-19 y está a la espera de un llamado al equipo grande de Tigres de Detroit.

El pelotero de Venados de Mazatlán en el beisbol invernal en México, está entrenando con todo el plantel de Detroit en su campo de prácticas, y al menos de inicio, será parte de la lista de reserva del róster de 60, pero con la posibilidad de recibir el llamado para debutar en la temporada de Grandes Ligas.

“Voy a empezar en el equipo alternativo de Detroit, seguiré trabajando como hasta este momento para ver si recibo la oportunidad de debutar este año, y si no es así, continuar trabajando para el año que entra”, explicó Paredes durante una videoconferencia realizada por la organización de Tigres de Detroit.

El jugador sonorense ya dejó atrás el padecimiento de Covid-19.

“Salí positivo a finales del mes pasado o al inicio de este mes, no me acuerdo muy bien, no me dieron los síntomas muy duro, pero sí los sentí. Ya estoy bien, estoy entrenando al lado de mis compañeros, me siento ya bien y listo para lo que venga”.

Externó que está viviendo un sueño el poder entrenar con peloteros de Grandes Ligas y hacerlo en un estadio igual, espera que se dé el llamado de cumplir su sueño ya sea este año o el que viene.

Quiere estar con Venados desde el inicio

Paredes desconoce cómo vayan las pláticas entre Detroit y Venados para jugar el próximo invierno con su nuevo equipo en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Tengo planes de estar con Venados, quiero estar con ellos desde un principio, la verdad quiero ser campeón con ellos y estar en la Serie del Caribe del año próximo”.