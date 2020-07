Isic excede su presupuesto 2018 y se endeuda con el SAT por más de 9.1 millones de pesos, revela ASE

La Auditoría Superior del Estado observó que el Instituto Sinaloense de Cultura no enteró cerca de medio millón de pesos en Impuesto Sobre la Renta por salarios, además de acumular deuda de 8.6 millones de pesos con el SAT por ejercicios anteriores

Karen Bravo

21/07/2020 | 12:33 AM

El Instituto Sinaloense de Cultura excedió su presupuesto de 23 millones 818 mil 550 pesos en el ejercicio fiscal 2018, y se endeudó con el Servicio de Administración Tributaria por 9 millones 161 mil 119 pesos, reveló la Auditoría Superior del Estado.

Según el informe entregado al Congreso del Estado, en 2018 el Isic no enteró 495 mil 479 pesos de Impuesto Sobre la Renta por salarios y acumuló deudas al SAT de ejercicios anteriores por 8 millones 665 mil 640 pesos. Pero no fueron las únicas irregularidades que detectó la ASE en su cuenta pública.

También acumuló pasivos sin fuente de pago por la suma de 25 millones 631 mil 548 pesos.

La ASE observó 9 millones 492 mil 901 pesos en diversos movimientos que no fueron comprobados, así como pagos sin cotizaciones y de eventos que no fueron llevados a cabo. En ellos se contempla el pago de arrendamientos por 2 millones 672 mil 495 pesos, el cual no tiene documentación justificativa.

Fue cubierta la cantidad de 4 millones 130 mil pesos en servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios a diversos proveedores pero no fue presentada cotización de por lo menos tres opciones.

No se comprobaron gastos de ejercicios anteriores por 450 mil pesos y del revisado por 287 mil 250 pesos. Realizaron el pago de un evento de Juan Gabriel Sinfónico con 361 mil 340 pesos y no se celebró.

El pago de un millón 733 mil 366 pesos por conceptos de rehabilitación, mantenimiento y adecuación del Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro y rehabilitación de techumbre y ventanas de domo en el Museo de Arte de Sinaloa que también careció documentación justificativa.

Carecieron de Comprobantes Fiscales Digitales 300 mil pesos de subsidios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La Auditoría también reveló que el Instituto careció de inscripción ante el Registro Público de Entidades Paraestatales como lo dispone la ley. Su Junta Directiva incumplió con el calendario de reuniones a que la obliga la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa.

Fue destacado el incumplimiento con la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y de la elaboración del Presupuesto basado en resultados.

No fue caucionado el uso de recursos públicos, desde el nivel del Director General al de Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Sus bienes en comodato también presentaron irregularidades, como el vencimiento del Casino de la Cultura desde el año 2016. También el Instituto careció de un inventario físico de Bienes Muebles e Inmuebles.

En el tema de contratación de personal, la ASE observó que 56 de 78 contratos individuales de trabajo carecieron de precisión en relación a centros de adscripción, salarios y disciplinas.