Isife desestima dictamen de Obras Públicas en kínder de Guasave

Harán un nuevo estudio técnico para definir las acciones que se implementarán en el jardín de niños Rodolfo T. Loaiza

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa desestimó el dictamen elaborado por Obras Públicas del Ayuntamiento de Guasave, mediante el cual señalaban que era inseguro el kínder Rodolfo T. Loaiza para docentes y niños, por las condiciones físicas del inmueble.

Tras un recorrido de inspección por el plantel educativo, Álvaro Ruelas Echave, director del Isife, explicó que un dictamen no lo puede elaborar cualquiera, ni siquiera los ingenieros de esta dependencia, por lo que les preocupó mucho ese escrito.

“Tenemos que cambiar la dinámica como hacemos la comunicación, si bien hay una preocupación el tema técnico tiene que ser prioritario y ustedes se van a dar cuenta del estudio técnico (que haremos), las bases, cómo viene sustentado y todo lo que representa, para poder dar una valoración”, aseveró.

“Un dictamen como tal no lo puede hacer cualquier persona, por eso en casos como este lo que estamos haciendo es contratar a un especialista en estos temas”.

El funcionario estatal indicó que en un dictamen de este tipo se tiene que conocer de estructuras, materiales, cálculo de los pesos, lo que tienen que soportar, etcétera.

“Él va a determinar de manera muy clara, utilizando algunos métodos, si es seguro o no, no es un estudio sencillo, no es solamente dar una vuelta y ver cómo está la situación, ocularmente no te puedes dar cuenta de algunas situaciones”, manifestó.

Ruelas Echave hizo el compromiso con maestros y padres de familia de tener dicho dictamen lo más pronto posible.

“Se va a analizar eso y para el jueves por escrito tendremos el análisis, lo que le estamos pidiendo al ingeniero es que en una primera instancia nos diga si podemos seguir o no las clases mientras trabajamos y también nos va a decir si hay que rehabilitar, si hay que tumbar, si hay que volver a hacer”, explicó.

En caso de que el dictamen arroje que efectivamente no es seguro tomar las clases en el plantel, las autoridades educativas deberán buscar un espacio en el que se pueda reanudar la actividad educativa mientras se trabaja en este plantel.