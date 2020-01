Ismael Barros Cebreros, ligado a los Ã©xitos de Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Ismael Barros Cebreros, ligado a los éxitos de Venados de Mazatlán

Como directivo del club porteño ha logrado tres campeonatos de liga, cinco subcampeonatos y dos Series del Caribe

Rafael Moreno

En su tercera etapa como parte de la directiva de Venados, Ismael Barros Cebreros siempre ha ido de la mano de los éxitos de la organización.

No por nada en su momento lo nombraron el "Rey Midas", porque en su estancia con el club se han conseguido logros deportivos y comerciales.

Actualmente en sus gestiones contabiliza tres campeonatos de liga, cinco subcampeonatos y dos Series del Caribe.

Hoy en día vicepresidente deportivo de Venados, Barros Cebreros reconoce la dificultad para estar en una final más.

"No fue una tarea fácil, hubo necesidad de revertir muchas circunstancias, levantarnos ante muchas adversidades, es por eso que se disfruta aún más, pero todo este logro es obra de ellos, de los jugadores, del cuerpo técnico y el mánager Juan José Pacho, todo esto se deriva de la unión que siempre ha prevalecido en el club año con año, el vernos como familia es fundamental", dijo Barros Cebreros.

El directivo mantiene vivo siempre su orgullo por ser parte de Venados.

"Estoy en mi tercera etapa de reintegrarme al equipo, siempre representará una gran satisfacción ser parte de Venados, son muchas emociones, sueños cumplidos y un gran reto año con año. Es un orgullo ser parte de un grupo tan unido, porque los resultados se los debemos a ellos (equipo), pero también es una gran responsabilidad estar aquí".

Señaló que Venados representa algo muy especial en su vida desde hace muchos años.

"Venados es mi equipo favorito desde pequeño y ahora que he tenido la oportunidad de pertenecer a el me ha sentir muy orgulloso, estoy satisfecho por todo lo que significa ser de esta organización, con Venados he pasado los mejores momentos de mi vida y es por ello ese gran amor que le tengo a esta camiseta".

En 2001-2002 le tocó ya ser parte de Venados, cuando Culiacán ganó la final, nuevamente eso sucederá en la presente edición.

"Hay algo especial enfrentar a Tomateros, a todos los equipos se les respeta por igual, pero sí es algo distinto medirse a Culiacán por la rivalidad que está ahí desde hace muchos años, me va a tocar una segunda final ante ellos, obviamente es algo muy particular el duelo, no por nada es el Clásico de Sinaloa y eso es lo que marca diferencia".