Ismael Sosa es nuevo refuerzo de Tuzos del Pachuca

El delantero argentino vestirá su tercera casaca en el futbol mexicano

Noroeste / Redacción

PACHUCA._ El Club de Futbol Pachuca dio a conocer este viernes que el futbolista argentino Ismael Sosa es nuevo refuerzo de los Tuzos del Pachuca para el torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El atacante sudamericano se congratuló de su llegada a la Bella Airosa, procedente de Tigres de la UANL.

“Espero corresponder porque Pachuca confió en mí e hicieron un esfuerzo muy grande para traerme”, expresó para la página del club.

El atacante de 31 años mencionó que no fue complicado aceptar la propuesta del club hidalguense.

“Jesús Martínez me expresó el interés para traerme, fue una transacción fácil y rápida”, agregando que “desde el primer momento que me dijeron que podía llegar a Pachuca no lo pensé”.

Para finalizar, Ismael Sosa mandó un mensaje a la afición de Pachuca.

“Estoy feliz de llegar a Pachuca. Prometo sacrificio y sumar para el equipo”.

PERFIL

VÍCTOR ISMAEL SOSA

Posición: Delantero

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1987

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Edad: 31 años

Estatura: 1.78 metros

Peso: 73.3 kilogramos

EQUIPOS ANTERIORES

Independiente de Santa Fe (Argentina 2005 – 2006 y 2007 – 2009)

San Martín de San Juan (Argentina 2006)

Argentinos Juniors (Argentina 2009 – 2010)

Gaziantepspor (Turquía 2010 – 2012)

Universidad Católica (Chile 2013)

Pumas de la UNAM (2014 – 2016)

Tigres de la UANL (2016 – 2018)

PALMARÉS