Ismael Tiznado Ontiveros asume gerencia general de Jumapam

Asegura estar capacitado para el puesto; se niega a responder si es compadre de El Químico Benítez

Sheila Arias

El empresario Ismael Tiznado Ontiveros, apenas tenía una semana en Jumapam, pero ayer lo ascendieron a gerente general en sustitución del ingeniero Quel Galván Pelayo, quien renunció el pasado fin de semana.

Con este ajuste suman cuatro gerentes los que han pasado por el cargo en los últimos dos años.

El nuevo titular es mazatleco, y se dijo dispuesto a “levantar” el organismo operador, pues enfrenta serios problemas de robo de agua, deuda a proveedores, y una cartera vencida de 140 millones de pesos.

“Yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero tengo conocimientos, tres años de diplomados en ingeniería civil, mecánica, y eléctrica; estoy capacitado para ver dentro de Jumapam todo lo mecánico, todo lo eléctrico, y todo lo civil. Las prioridad es levantar la Jumapam ¿por qué?, porque la recibimos con una deuda de más de 100 millones de pesos que creció en un año, en los periodos anteriores la deuda se manejaba entre 15 y 20 millones ahorita la deuda que se recibió en esta administración es de 120 millones de pesos, ahorita es esa deuda, más los rezagos que hay en cobranza, y mantenerla en operaciones en niveles sanos”, resumió.

De manera extraoficial se informó que Tiznado Ontiveros es compadre del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pero el funcionario se negó a confirmarlo, en público, se molestó por la pregunta.

“Yo creo que aquí, en estos niveles, y en estos trabajos, se acaban los compadrazgos, venimos con una responsabilidad, ése es el objetivo”, aseguró.

El gerente general también se negó a responder si el Alcalde lo invitó a sumarse a su gabinete, sólo dijo que hace una semana se integró a la Jumapam, al Departamento de Normatividad, y de ahí llegó el ascenso, al que se dijo capacitado.

-- ¿ Antes de tomar el cargo a qué se dedicaba en lo privado?

“Antes yo era empresario con una tienda de pinturas de la marca Dupont, con una tienda de herramientas de fijación y demolición, con supermercados, y una constructora”.

Los proyectos, agregó, son continuar con la cuarta línea de abasto, impulsar una segunda potablilizadora; aseguró también que mantendrá la política de ir contra los que roban agua vía tomas ilegales.

Que no haya corrupción

El empresario Guillermo Romero Rodríguez, consejero de Jumapam, exhortó al nuevo gerente general de la paramunicipal y al Gobierno de Mazatlán a frenar la corrupción desde la entrañas de la paramunicipal.

“En tema de la corrupción hablamos de cuidar sobre todo el tema de los dineros, de los recursos, de ser transparentes, no tener corrupción, eso es lo que le pedimos nosotros a la nueva gerencia... cuidar que no tengamos corrupción, hablamos porque nos hemos encontrado algunas tomas, gente que no paga el agua, por su puesto que también hay empleados que están metidos en esto dentro de la junta de agua potable”, precisó.

Su mensaje público coincide con las declaraciones del Alcalde Benítez Torres, que en noviembre pasado reconoció que encontró una red de empleados presuntamente vinculados a omisiones y a actos irregulares.