BEISBOL

Issmael Salas desea ser campeón con Venados de Mazatlán

El popular 'Mailo' se quedó cerca en la pasada temporada, pero los del puerto cayeron ante Tomateros de Culiacán

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Issmael Salas añora ser campeón con Venados de Mazatlán en su segunda etapa con la organización, luego de no haberlo podido conseguir el pasado invierno ante su ex equipo.

El tijuanense, pero con raíces mazatlecas, se quedó con las ganas de coronarse ante Tomateros de Culiacán, novena con la que pasó varias temporadas.

“Creo y me atrevo a hablar por todos los jugadores, que nos hubiera gustado ser campeones y jugar la Serie del Caribe, más por ese sabor especial que se tenía, me hubiera encantado representar a México en la Serie del Caribe”, recordó Salas.

“Ya que se presentó esa oportunidad me hubiera gustado ganar la final ante mi ex equipo, como lo es Tomateros de Culiacán, aunque al final no se pudo por muy poco, estuvimos a nada de alzarnos con el título”.

El popular “Mailo” está agradecido con el beisbol y con la vida por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera.

“Siento que mi carrera ha sido buena, para mí está completa, pues salgo al terreno de juego a disfrutarlo al máximo, es mi manera de ver el beisbol, tal y como lo hago con la vida, trato de disfrutar todos los momentos.

“La vida no se basa en títulos o logros personales, disfruto otro tipo de cosas, Dios me ha dado la dicha de disfrutar campeonatos o a veces las ocasiones que no logramos entrar a playoffs, tengo la fortuna de que sólo he tenido una lesión fuerte en mi carrera y gracias a Dios lo superé”.