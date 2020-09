BEISBOL

Issmael Salas se dice bendecido por tener salud para estar con Venados de Mazatlán

El jugador de cuadro se muestra agradecido por poder realizar lo que más le gusta, que es jugar beisbol

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Issmael Salas siempre ha sido un jugador muy creyente y eso le ha permitido llevar una carrera deportiva y de vida con total equilibrio.

El experimentado jugador pone ante todo la importancia de estar con salud para realizar lo que más les gusta, luego de la situación que se vive actualmente en el mundo.

"Es una bendición poder estar aquí, con salud, con trabajo, cuando mucha gente está perdiendo sus vidas, está perdiendo un familia, un ser querido, nosotros podemos volver a nuestro ritmo, aunque sea a un porcentaje que los gobiernos nos limiten, por lógica de la situación que se vive en el mundo", recalcó Salas.

"Tenemos que adaptarnos lo más rápido, eso es lo que tenemos como seres humanos esa capacidad, es la actitud que debemos de tomar, adaptarnos lo más rápido posible a las situaciones, nunca habíamos estado en esta posición, hay que aprender de todo y que sea lo más rápido posible".

El tijuanense, pero con raíces en Mazatlán, llegó a Venados la campaña pasada en un cambio con Sultanes de Monterrey, en su segunda etapa con la novena local.

Fiel a su costumbre y con la seguridad acostumbrada, Salas no le teme a la presión de la campaña ni a lo que vendrá el año entrante con la Serie del Caribe.

"Para nada es presión, nosotros los jugadores sólo controlamos el dar nuestro mayor esfuerzo, según nuestra preparación y es en lo que ponemos toda nuestra confianza en la preparación que estamos teniendo.

"La presión se la dejamos a la gente que no ha estado aquí, gente que no sabe cómo se juega este deporte. No sabemos si los resultados se van a dar o no, pero hay que entregar el máximo ahí en el terreno de juego".