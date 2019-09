ISSSTE cierra caso de Mireles; confía ‘haya aprendido la lección’, pues ‘tomó cursos’

Luis Antonio Ramírez dijo que el caso concluyó de forma unilateral y sin ninguna sanción de por medio

Noroeste / Redacción

Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), concluyó de forma unilateral, y sin ninguna sanción de por medio, el asunto de las expresiones misóginas expresadas por el subdelegado en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde.

Previó a la visita que realizará el Presidente Andrés Manuel López Obrador al hospital rural del IMSS-Bienestar en Zacualtipán de Ángeles, en Hidalgo, el funcionario federal confió en que Mireles Valverde, “haya aprendido la lección”.

“Yo lo doy por cerrado completamente [el caso], yo espero que el doctor Mireles haya aprendido una lección y que se dedique mejor a trabajar y atender a la gente”, indicó el director general del ISSSTE a pregunta expresa de un reportero de la agencia estatal Notimex.

Ramírez Pineda aseveró que se le informó al respecto al Órgano de Control Interno (OIC) del ISSSTE, para que revise si hay algún tipo de acciones a las que Mireles Valverde deba someterse.

“Por otra parte, la Dirección Médica [del ISSSTE] tiene que estar muy al pendiente que los médicos, que son los que están al frente de la atención al derechohabiente, que esto sea algo que no pueda volver a suceder”, abundó el funcionario federal.

Asimismo, el titular del ISSSTE informó que todo el personal que ingrese a dicha institución recibirá cursos de sensibilización y capacitación en materia de derechos humanos e indicó que Mireles Valverde “ya tomó algunos cursos de orientación”, por lo que confió en que sus expresiones no vuelvan a repetirse.

Ramírez Pineda agregó que desconoce qué procedería en caso de reincidencia del ex líder de las autodefensas en Michoacán, ya que ello competería a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero expresó que “ante la opinión pública creo que el doctor ya tomó conciencia de que debe ser muy cuidadoso en sus declaraciones”.

El pasado 12 de septiembre, senadores de todos los grupos legislativos, integrantes la Comisión de Igualdad de la Cámara alta del Congreso de la Unión, exigieron al ISSSTE, la renuncia de Mireles Valverde, como subdelegado en Michoacán, tras utilizar las palabras “piruja” y “nalguita” para referirse a las mujeres.

Antes, el miércoles 11 de septiembre, la SFP informó que inició una investigación sobre las expresiones usadas por Mireles Valverde, actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán, que pudieran constituir conductas irregulares.

Mireles Valverde, quien estuvo preso casi tres años acusado por porte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, utilizó ahora la palabra “nalguita” para referirse a una mujer.

Según un video difundido en las diversas redes sociales, el funcionario federal usó este término el pasado 4 de septiembre, al contar una anécdota acontecida en el municipio de Uruapan, sobre que un presunto líder sindical intentó extorsionarlo.

La SFP agregó que indaga presuntas violaciones al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, por parte de Mireles Valverde, al tiempo que refrendó su compromiso con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

La institución federal indicó que, una vez terminada la investigación, estará en condiciones de informar sobre los resultados, en cumplimiento con el compromiso del Gobierno de México de respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El expediente de la investigación fue integrado por el OIC del ISSSTE, por lo que se indagará si el funcionario público faltó a lo señalado por dicho Código de Ética, que mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres.

Ello, añadió la SFP, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, los derechos y las libertades o constituya alguna forma de discriminación, además de eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

Por su parte, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reafirmó el compromiso de fomentar una nueva ética en el servicio público, uno de cuyos elementos fundamentales es la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, además de que llamó a los servidores públicos a cumplir con la obligación de observar disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones.

El martes 10 de septiembre, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, se disculpó ahora por utilizar la palabra “nalguita” para referirse a una mujer. A través de un comunicado, difundido en su cuenta de la red social twitter, el ex líder de las autodefensas en Tepalcatepec afirmó que no evade su responsabilidad y que no volverá a emitir ese tipo de comentarios.

“No evado mi responsabilidad, la asumo y con el corazón en la mano ¡lo siento! y ofrezco una disculpa a todas las personas que se sintieron agraviadas por mis palabras, tengan la seguridad que nunca más volverá a suceder”, expresó Mireles Valverde.

“Me apena profundamente que citar y ejemplificar la lucha contra los actos de corrupción, fuera interpretado como un ataque a las causas feministas, a las que he apoyado en el transcurso de mi vida”, manifestó el funcionario federal en su comunicado.

“Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública; y que no sólo exprese eso, no, es decir: ‘Yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer’. Algo así, o sea, sincero”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado lunes 9 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina.

“Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva […] Son palabras de él, no mías, yo le llamó de otra cosa, a lo mejor más feas, pero son palabras mías”, indicó el subdelegado del ISSSTE, rodeado de personal médico.

“Dice ‘oiga necesito que me dé una base porque acabo de conocer así y así, y así es como se hacen las cosas aquí’. Le dije ‘está usted equivocado, conmigo nunca va a pasar eso’”, abundó el ex líder y fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán.

El mismo 4 de septiembre, Mireles Valverde llamó “pirujas” a las parejas sentimentales o concubinas de derechohabientes que exigen el servicio sin pagar la cuota correspondiente. El adjetivo utilizado por el funcionario federal, quedó registrado en un video grabado al interior de una clínica de Apatzingán, cuando el ex líder y fundador de las autodefensas se quejaba de las exigencias de los beneficiarios de dicho servicio de salud.

“Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta”, dijo el médico de profesión, lo que provocó risas de algunos otros funcionarios.

“Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más, y por los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo”, abundó el subdelegado del ISSSTE en Michoacán.