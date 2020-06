Issste MazatlÃ¡n denuncia saturaciÃ³n de camas Covid-19

Issste Mazatlán denuncia saturación de camas Covid-19

En las últimas semanas esta capacidad se ha visto incrementada hasta llegar al máximo

Juvencio Villanueva

Personal de la clínica-hospital del Issste Mazatlán colocó una lona en el área de Urgencias, en la que se expone que se llegó al tope en la ocupación de camas Covid-19.

Esto provocó incertidumbre entre los derechohabientes, quienes temen contagiarse.

Ante ello, la doctora Ana Eugenia Barrera Vivanco, directora de la clínica-hospital del Issste Mazatlán, dijo que el área Covid está aislada en este hospital, y los derechohabientes no corren riesgos.

"Nosotros somos una clínica-hospital de segundo nivel, estamos capacitados para atender a nuestros derechohabientes, no estamos convertidos para la atención Covid, pero podemos dar la atención hasta cierto nivel", expuso.

"Cuando empezó la contigencia, restringimos el acceso al área Covid a los derechohabientes de manera segura y aislada para que no hubiera contaminación en otras áreas, tenemos una capacidad instalada pequeña por la infraestructura del hospital para poderles garantizar a todos nuestros derechohabientes el oxígeno, los ventiladores, la atención del personal".

Explicó que en las últimas semanas esta capacidad se ha visto incrementada hasta llegar al máximo.

"Es correcto que ya tenemos la capacidad máxima instalada a tope, pero eso no implica que no vamos a atender a nuestros derechohabientes, la capacidad de este hospital para manejo intrahospitalario, o sea, de ofrecerles una cama en donde les podamos dar todo lo que se necesita, ahorita está al 100 por ciento, pero, no estamos negándole la atención a ninguno de nuestros derechohabientes y la capacidad instalada ambulatoria, esa está abierta ovbviamente para todos, siempre estamos preocupados de darles todo lo que tenemos para nuestros derechohabientes y eso está garantizado".

En Mazatlán, el Issste se ha apoyado de otras instituciones, en particular del Hospital General, que ha brindado el espacio para poder atender a los derechohabientes, sin embargo, el Issste no se deslinda de su responsabilidad y sigue al tanto en cuanto a los insumos y en cuanto a la atención, dijo.

“Para evitar este rebosamiento, bueno, lo ideal es que la gente se cuide, la mejor manera de evitar el rebosamiento es la prevención y esa es la parte que le toca a la ciudadanía, hacer su parte, que es resguardarse, sobre todo las personas o grupos vulnerables, como obesos, diabéticos, hipertensos, adultos mayores”.

Según información de la Secretaría de Salud, el Issste Mazatlán cuenta con 11 camas para atención de pacientes con Covid-19.