Italia y su cine dan el Ãºltimo adiÃ³s al maestro Bertolucci

Italia y su cine dan el último adiós al maestro Bertolucci

.

Noroeste / Redacción

27/11/2018 | 10:57 AM

Admiradores, autoridades y representantes del mundo del cine dieron hoy el último adiós al director Bernardo Bertolucci, encomiado por su libertad artística y su poética y como un genio infatigable, pues dejó concluido un último guión.

El sencillo féretro de madera del realizador de Ultimo tango a París (1972), fallecido a los 77 años, se instaló en la Sala de la Protomoteca del Ayuntamiento de Roma, el Campidoglio, sobre pedestal y alfombra roja y custodiado por dos guardias engalanados.

La sala, reservada para las grandes ocasiones y decorada con los bustos de los personajes más ilustres de Italia, fue un ir y venir de personas, algunas de las cuales depositaron flores a los pies del ataúd, como la alcaldesa de la ciudad, Virginia Raggi, de acuerdo a cronica.com.mx.

Uno de los primeros en llegar fue Vittorio Storaro, director de fotografía de muchos de los trabajos de Bertolucci, entre ellos The Last Emperor (1987), el mayor éxito internacional del cineasta, con el que logró nueve Óscar, o The Sheltering Sky (1990).

"Con la cámara no escribía narraciones, sino poesías", afirmó, para recordar la voluntad de Bertolucci de seguir, de alguna manera, los pasos de su propio padre, el poeta Attilio Bertolucci.

También pasaron su esposa, la cineasta Clare Peploe, además de colegas como Giuseppe Tornatore, Paolo Taviani, Mario Martone o la actriz Stefania Sandrelli, quien trabajó en algunas de sus cintas más célebres como Il conformista (1970) o Novecento (1976).

"Estoy aquí para mostrar mis respetos a un gran artista y amigo. Cuando se pierden personalidades como Pier Paolo Pasolini, Ermanno Olmi o Bernardo Bertolucci, queramos o no, nos hacemos más pobres. Es preciso que los jóvenes sepan esto", declaró Sandrelli a los medios.

Tornatore, Óscar por la célebre Nuovo Cinema Paradiso (1988), encomió al maestro por su capacidad de retratar a las personas o los movimientos sociales a lo largo del pasado siglo: "Su mirada y su toque han hecho y harán escuela", vaticinó.

"Bernardo fue un gran poeta del cine, un cineasta que supo hablar sobre su tiempo", defendió.

Bertolucci, que en los últimos años tenía una salud precaria y se movía en silla de ruedas, falleció en la madrugada del lunes pero, a pesar de su situación, seguía pensando en cine, hasta el punto de haber dejado su último guión preparado.

El texto lleva por título The Echo Chamber y ha sido concluido "en estos días" por Bertolucci junto a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, y debía ser producido por Indigo Films, informarone fuentes próximas al realizador.

Nada más se sabe de este proyecto pero Paolo Taviani reconoció que hace pocos meses había hablado por teléfono con el cineasta y le había expresado su "deseo" de hacer una nueva película, quizá de tono cómico, explicó sin dar más detalles.

El maestro no tendrá un funeral católico, pues siempre se declaró ateo, pero habrá un nuevo momento para recordar su cine imperecedero el próximo jueves 6 de diciembre, con un acto conmemorativo en el Teatro Argentina de la capital italiana.