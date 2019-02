Itatí Cantoral es la tercera en discordia en obra de teatro

La actriz protagoniza “Atracción fatal” junto a Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo; se presentarán este viernes en Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN.- Itatí Cantoral llegó fresca y alegre a la rueda de prensa que se organizó en Mazatlán para invitar a “Atracción fatal”, una puesta en escena que tendrá dos funciones este viernes en el Teatro Ángela Peralta.

“Atracción fatal” es un famoso thriller de pasión y venganza que fue adaptado al teatro, en el que Cantoral es la tercera en discordia en una relación, su personaje lo describe como intenso, una mujer calculadora, inmersa en una historia truculenta.

Aunque aclaro que su personaje no tiene nada que ver su vida personal, pues la actriz aseguró que ella nunca andaría con un hombre casado.

“Nunca he estado con un hombre casado, porque así me educaron en mi casa, a mi me dicen “casado” y yo digo “capado”, osea ni lo volteo a ver, no sé si está guapo o feo, pero es que así soy yo. Pero también no puedo juzgar a todas las mujeres, hay otros tipos de casos, por eso les digo que me sorprende ver como mujeres, la mayoría, le echan la culpa a ella de la infidelidad y la tachan de loca, pero nadie piensa en porque el hombre estando casado la invita a cenar, y luego a su departamento”, dijo Itatí Cantoral.

La actriz y el resto del elenco se presentarán este 14 de febrero en Culiacán, para luego estar en el puerto.