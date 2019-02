ITESUS MazatlÃ¡n catapulta a sus alumnos a que emprendan su futuro

ITESUS Mazatlán catapulta a sus alumnos a que emprendan su futuro

Estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional realizan seminario empresarial

Fernanda González

Los alumnos del tercer semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional, del ITESUS en Mazatlán, organizaron su primer seminario empresarial con miras a profesionalizarse.

Óscar Virgilio Salazar Camacho, coordinador de l a Licenciatura en Mercadotecnia Internacional, comentó que el propósito del seminario tiene dos objetivos, uno es invitar a jóvenes empresarios a compartir sus experiencias y, segundo, que los alumnos organicen todo por sí solos.

"La presencia de los jóvenes empresarios les servirá para que tengan una perspectiva sobre lo que han sido sus experiencias en materia de emprendimiento, en materia de procesos, pero sobre todo que el hecho de verlos como empresarios jóvenes, sirva como un elemento de identificación y de plantearse un poquito lo que es el proyecto de vida de cada quién", expresó Salazar Camacho.

Este seminario fue desarrollado por cinco alumnos del curso de Relaciones Públicas y Organización de Eventos, de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional.

"El otro objetivo es que los jóvenes apliquen lo aprendido en clase, respecto a cómo se lleva a cabo la organización de un evento académico, pero también que tengan una visión más amplia para otro tipo de eventos, ya sea culturales, sociales, políticos y comerciales", dijo.

Guillermo enfrenta los retos

El éxito que ha cosechado Guillermo Ávalos, fundador de una plataforma digital que crea contenidos en la web, se debe a su perseverancia, y eso lo predica.

Guillermo estuvo invitado por los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia Internacional del Itesus, para compartir su experiencia como emprendedor.

Su plataforma se llama Why Not, Mazatlán?, que recientemente cumplió tres años.

Memo, como lo conocen sus amigos, inició con contenidos gratis, con equipo de producción prestado.

"Es un proyecto que inició desde abajo, con equipo prestado. Inicié por la frustración de no querer trabajar para nadie más, porque a veces no valoran tu trabajo", comentó.

Pero a lo largo de estos tres años, lo que hizo fue apoyar a la juventud mazatleca y ser perseverante.

"Si yo veo que un joven no tiene presupuesto, que vengan conmigo, yo no regalo mi trabajo, porque Why, Not Mazatlán? es apoyo a los jóvenes, a los morros que quieren hacer algo de valor. Yo nunca pierdo, mi inversión es apostarle a esos morros", comentó.