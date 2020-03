IvÃ¡n Carvajal explota sus sentimientos a travÃ©s de la pintura

Iván Carvajal explota sus sentimientos a través de la pintura

El artista plástico prepara una exposición de 32 piezas, mientras divide su tiempo en trabajar como ingeniero civil

Fernando Espinoza

La pintura es la manera que encontró Iván Carvajal para plasmar sus dolores, alegrías y problemas de la infancia y sanarlos. Con esa pasión, que le producen sus sentimientos más profundos, prepara una exposición de 32 piezas.

Aún no sabe cuándo y dónde la expondría, lo que tiene claro es que busca tocar las fibras más sensibles de quienes observen cada pieza. En su cuarto de estudio, hecho de lámina y ladrillos, pintado de blanco, Iván ya tiene un adelanto de la obra, destaca un retrato de Osama Bin Laden hecho al pastel, otro de ellos es una representación de “levantón”, de cómo el narcotráfico juega con la vida de las personas, ese está hecho en acrílico.

Al fondo de su estudio tiene un boceto del que será la obra más grande de la exposición, mide más de 2 metros de largo, será una representación de la divinidad de la Virgen María, quien estará acompañada por Jesucristo, pero sumergidos en el pecado de la humanidad.

Otro de los cuadros que Iván tiene sin terminar es un autorretrato de él y su familia, al describirlo se emociona, se conmueve, pues en él desnuda la intimidad de su familia, sus problemas, sus demonios.

Al centro de la pintura está él, desnudo, cargado por su padre y su madre, quienes también están desnudos, sus hermana están en las orillas, cargando una cruz similar a la del cuadro de crucifixión de Jesucristo.

“Esta es mi familia, aquí nos vemos todos, es una representación de todos los problemas por los que hemos pasado. En la cara de mi mamá se nota el sufrimiento y es que ella siempre ha sido así, se preocupa por todo, mi papá es más serio, por eso en la pintura está con el ceño fruncido. Aquí quise representarnos a nosotros, mi papá tiene problemas con el alcohol, se las pone, pero no quería dibujarlo con una botella, eso no, la gente lo va a sentir cuando esté terminado, se va a dar cuenta”, compartió Iván.

Antes de comenzar un cuadro, Iván hace un estudio, analiza qué quiere hacer y por qué, puso de ejemplo el cuadro inspirado en los “levantones” y, aunque dice nunca ha sufrido uno, echó a volar su imaginación y en cada espatulazo que daba, lo cargó de ira, de miedo y muchos sentimientos que le provocó el proceso.

Iván dice que no es un artista reconocido, sin embargo, ha expuesto en tres ediciones de NorArte, exposición que realiza Noroeste, sus cuadros formaron parte de las ediciones 2017, 2018 y 2019.

La formación en ingeniería civil hace que varias obras del pintor tengan columnas, molduras y cosas propias del diseño. Sin embargo, entre todas sus creaciones tiene una pintura predilecta, se trata de un retrato del fallecido cantante Pedro Infante.

“Este (el cuadro de Pedro Infante) me lo han querido comprar muchas veces, pero no lo vendo, me gusta mucho, me gustó mucho cómo quedó y que sin darme cuenta, cuando lo hice, le puse tanto empeño, que cuando quedó terminado hasta yo me sorprendí y sé que aunque haya muchas pinturas de Pedro Infante, no hay ninguna como la mía, porque tiene mi sello, mi forma de pintar”, dijo.

Quiere conservar el cuadro de Pedro Infante para su acervo personal. Otro de los cuadros, que por cierto tiene muy cubierto, es una pintura a lápiz de Rosy Fuentes de Ordaz, que dijo está buscando la manera de hacérselo llegar.

Retratos

Como una forma de mantenerse, Iván hace retratos a personas o cuadros que le encarga la gente, ya sea con una fotografía o de forma vivencial.