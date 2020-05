IvÃ¡n Zavala, de vendedor a pelotero

Iván Zavala, de vendedor a pelotero

El lanzador, de joven, vendió ropa a las afueras del estadio Teodoro Mariscal

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Iván Germán Zavala visitó hace muchos años atrás el puerto como un vendedor de ropa a las afueras del estadio Teodoro Mariscal sin imaginar que en un futuro se convertiría en un jugador de Venados de Mazatlán.

El guanajuatense de pequeño fue admirador del equipo Venados porque en su niñez era lo que más sonaba en el beisbol.

“Para mí Venados sinceramente es uno de mis equipos favoritos desde niño, en Moroleón, Guanajuato, no hay mucho beisbol, estamos secos en beisbol, porque lo más conocido que había en esos tiempos cuando estaba chico era Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, hablando de Liga Mexicana pues Tigres, Diablos Rojos, era lo más popular”, recordó Zavala.

“Pero Venados de Mazatlán, desde joven me tocó ir a vender ropa, era comerciante, y me tocó ir a vender ropa a Mazatlán, me tocó conocer el estadio sin saber que iba a jugar profesional y desde ahí Venados lo tenía en mi mente, y ahora que me tocó ser parte de la organización, ser parte de Mazatlán, ser parte de Venados, pues para mí fue un extra en el beisbol que me ha regalado el deporte”.

El lanzador derecho se encuentra en su casa trabajando para regresar a la actividad en la Liga Mexicana de Beisbol con el anuncio de la posibilidad de volver a jugar en agosto.

“Aquí en mi casa estoy trabajando, tengo mi espacio con algunas herramientas, ligas, balón medicinal, algunas mancuernas. Para salir a correr y tirar en campo abierto, cualquier espacio es bueno para hacer beisbol y para mantenerse en forma”.

Una de las revelaciones del pitcheo de Venados espera que toda esta pesadilla de la pandemia vaya quedando atrás lo más pronto posible para regresar a la realidad.

“La verdad que esta contingencia es una locura, platicando con mi familia, amigos, ni mis abuelos habían vivido algo así, ahora nos tocó a nosotros, entonces no nos queda de otra que aceptar la ley de Dios que nos manda, es un aviso para que nos pongamos en nuestros lugares, hagan las cosas que deben de hacer y de la mano de Dios estar bien y aceptar las cosas que nos manda”.