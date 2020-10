Ivonne Ortega, ex priista y ex Gobernadora de Yucatán, se afilia a Movimiento Ciudadano

La ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, se afilió este miércoles a Movimiento Ciudadano, donde fungirá como coordinadora nacional para el Empoderamiento de los Ciudadanos, por lo que viajará por todo el país para para captar votantes y militantes, según lo informó José Clemente Castañeda Hoeflich, dirigente del partido.

Acompañada por diputadas, senadores e integrantes de la dirección nacional, la ex militante del Partido Revolucionario Institucional -al que renunció el 16 del agosto de 2019- aseguró que después de una larga reflexión decidió que MC le garantiza la libertad que necesita para proponer planes que ayuden a la transformación del País.

"Cuando vemos una corriente concentradora del poder, que reproduce las viejas prácticas y cómo ésta se empodera en el país, no escucha a las oposiciones, no construye en la diversidad, me parece una valentía poder decir 'rechazo esta comodidad de quedarse en mi casa, cruzada de brazos, esperando que alguien más construya lo que necesita este País'", expuso Castañeda Hoeflich.

"Por eso valoramos mucho la disposición que has mostrado para ponerse a trabajar como uno más de los que pertenecemos a esta gran familia. Por su trayectoria, capacidad, historia, convicción, le hemos pedido que se una", abundó el senador con licencia por Jalisco.

Ortega Pacheco aseguró que el día 21 es significativo para ella, por diversos acontecimientos personales, por lo que 2021 también representa un reto en su vida profesional. Además, afirmó que siempre ha luchado por los cargos que ha desempeñado y relató cómo inició en la política, al ser Presidenta Municipal a los 25 años de edad.

"Nueva casa, mismas causas, con más ganas de lucha. Veo que aquí están reflejadas mis causas, mis luchas, aquí tengo la oportunidad de construir y escuchar a quien nadie escucha, de poder evolucionar a las luchas por las causas, me siento en mi casa, y por ello trabajaré para que esta casa crezca", añadió la ex mandataria yucateca, de 47 años de edad.

El 16 de agosto del 2019, la ex Gobernadora de Yucatán durante el periodo de 2007 al 2012, renunció al PRI, partido en el que militó durante 29 años, tras calificar las elecciones internas de dicho instituto político como "una de las jornadas más vergonzosas".

RENUNCIÓ AL PRI

La ex Presidenta Municipal, diputada local, diputada federal y senadora, perdió el 11 de agosto de 2019, frente a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, actules presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, respectivamente, para el periodo 2019-2023.

Dicha fórmula ganó la contienda electoral interna, con un millón 693 mil 725 votos (85.07 por ciento de las preferencias), según lo confirmó este lunes la Comisión Nacional de Procesos Internos priísta. Por su parte, Ortega Pacheco y José Encarnación Alfaro Cázares, lograron un 9.40 por ciento (177 mil 298 votos). En tanto que Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, sólo obtuvieron el 2.6 por ciento (49 mil 251 sufragios).

"Nadie tiene duda de que el domingo vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del País. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron", dijo en ese entonces, la ex mandataria yucateca.

"Si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, solo se tiene una ruta: la extinción. Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa", indicó Ortega Pacheco en su cuenta de la red social Twitter.

Después de hacer un reconocimiento a la militancia priista por "resistir al embate de la cúpula", indicó que el PRI ya no es un partido que la representa. Sin embargo, la ex Gobernadora de Yucatán adelantó que no impugnaría jurídicamente la elección interna.

"Este será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido. Que quede constancia, no lo hago por la dirigencia ilegítima, ni mucho menos por la cúpula, sino por los efectos poselectorales que impactarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos", abundó Ortega Pacheco en un video.