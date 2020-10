J Balvin lidera la lista de nominaciones al Latin Grammy con 13; le sigue Bad Bunny con 9

Los Latin Grammy anunciaron este martes a los nominados para la edición 21 de los premios. J Balvin lidera la lista con 13 nominaciones. Le sigue Bad Bunny con nueve, Ozuna con ocho y Anuel AA, Josh Gudwin y Colin Leonard con siete nominaciones cada uno.

Bad Bunny y Balvin cuentan con una doble nominación en la categoría de álbum del año por sus discos "YHLQMDLG" de Bad Bunny, "Colores" de Balvin y "Oasis", una colaboración entre ambos cantantes, difunció cnnespanol.cnn.com.

En esa misma categoría también están nominadas las producciones:

"Mesa para dos" de Kany García

"Por primera vez" de Camilo

"Aire (Versión día)" de Jesse & Joy

"Un canto por México, vol. 1" de Natalia Lafourcade

"Pausa" de Ricky Martin

"La conquista del espacio" de Fito Páez

"Cumbiana" de Carlos Vives

Las nuevas categorías de los Latin Grammy

Para esta edición, los Latin Grammy dieron a conocer en marzo tres nuevas categorías: mejor interpretación de reguetón, mejor canción de pop/rock y mejor canción de rap/hip hop, la cual incluye trabajos de trap.

En ese entonces, los Latin Grammy dijeron a Zona Pop CNN a través de un comunicado que la decisión nace "después de múltiples reuniones y comentarios de nuestros miembros".

En septiembre de 2019, artistas del género urbano se unieron en una protesta por lo que decían era la falta de representación en las nominaciones de la vigésima entrega de los premios.

En estas nuevas categorías los nominados son:

-Mejor interpretación de reguetón

"Yo perreo sola" de Bad Bunny

"Morado" de J Balvin

"Loco contigo" de DJ Snake & J Balvin feat. Tyga

"Porfa" de Feid y Justin Quiles

"Chicharrón" de Guayanaa feat. Cauty

"Te soñé de nuevo" de Ozuna

"Si te vas" de Sech y Ozuna

-Mejor canción de rap/hip hop

"Antes que el mundo se acabe" de Residente

"Baile del dinero" de Anuel AA

Anuel AA

"Goteo" de Duki

"Kemba walker" de Eladio Carrion y Bad Buny

"Medusa" de Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin

-Mejor canción pop/rock

"Dolerme" de Rosalía

"La canción de las bestias" de Fito Páez

"Quiero que me llames" de Conociendo Rusia

"Quiero vivir" de Draco Rosa

"Últimas palabras" de Los Mesoneros

A través de un comunicado, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer que otras tres categorías regresan a la competición tras obtener el mínimo de inscripciones requeridas para ser parte de la ceremonia.

Se trata de mejor álbum de merengue y/o bachata, mejor álbum de música flamenca y mejor obra/composición clásica contemporánea.

La edición 21 de los Latin Grammy

En agosto, los Latin Grammy informaron que la ceremonia de los premios se llevará a cabo en Miami. el 19 de noviembre.

Usualmente, la noche más importante de la música latina se celebra en Las Vegas, Nevada.

"La música nos humaniza" será la bandera de la edición, la cual fue concebida en medio de la pandemia de coronavirus que ha paralizado al mundo con millones de casos confirmados y más de un millón de muertes a nivel mundial.

Según la academia, la ceremonia contará con presentaciones virtuales desde varias partes del mundo y la entrega del premio se realizará de manera presencial en Miami.

La lista de las categorías principales

-Grabación del año

"China" — Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, con Ozuna & J Balvin

"Cuando estés aquí" — Pablo Alborán

"Vete" — Bad Bunny

"Solari Yacumenza" — Bajofondo con Cuareim1080

"Rojo" — J Balvin

"Tutu" — Camilo con Pedro Capó

"Lo que en ti veo" — Kany García & Nahuel Pennisi

"Tusa" — Karol G & Nicki Minaj

