J.D. Martínez expresa deseo de quedarse en Medias Rojas de Boston

Aunque por segundo invierno consecutivo Martínez tendrá la opción de salir de su contrato, no parece tener intenciones de marcharse

Noroeste / Redacción

BOSTON._ Ha sido una campaña decepcionante para J.D. Martínez y para los Medias Rojas de Boston, pero eso no significa que el cañonero y el equipo no puedan tratar de recuperarse juntos la próxima temporada.

Aunque por segundo invierno consecutivo Martínez tendrá la opción de salir de su contrato, no parece tener intenciones de marcharse.

“Me encanta Boston. Disfruto jugar aquí”, expresó Martínez. “Siempre he dicho, desde el principio, que esta fanaticada va bien con mi pasión con el juego. Siempre he dicho que cuando me abuchean, yo mismo me estoy abucheando más”.

“Siempre siento que Boston va a ser (un equipo) bueno, que siempre tiene posibilidades de ganar todos los años. Ahora mismo, estamos en medio de ese periodo, esa transición del 2018 a ahora, en el que todo el mundo se ha marchado y cosas aquí. Pero eso no quita que en un año o dos, o dos o tres años, no vayamos a estar nuevamente en la cima”.

Los Medias Rojas llegaron al viernes con el peor porcentaje de ganados y perdidos (.316) de la Liga Americana. En Grandes Ligas, solamente los Piratas de Pittsburgh tienen una peor marca en ese sentido.

(Con información de MLB)