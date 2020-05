J.J RendÃ³n, asesor de PeÃ±a Nieto, financiÃ³ intento de Golpe de Estado en Venezuela

J.J Rendón, asesor de Peña Nieto, financió intento de Golpe de Estado en Venezuela

Admite en entrevista con CNN que firmó contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50 mil dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno bolivariano

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Se autocalifica como el “gurú de la estrategia política en América Latina y el consultor mejor pagado y más temido”.

Asegura tener un récord de 29 elecciones ganadas, incluida la del mexicano Enrique Peña Nieto. Él es Juan José Rendón, conocido como J.J Rendón, quien hoy vuelve a estar en polémica por haber aceptado que financió el ataque armado en Venezuela.

Declarado enemigo del Gobierno chavista en Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, el venezolano J.J. Rendón admitió este día en una entrevista con la cadena CNN que firmó un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50 mil dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno bolivariano.

“Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó.

Aunque sostuvo que éste último no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para la operación.

Pero este escándalo que hoy lo tiene en el ojo público no es el único en la vida profesional de J.J. Rendón (Caracas, 1964). El venezolano es conocido por ganar elecciones utilizando campañas de desprestigio, por ello se ha ganado el sobrenombre del “rey de la propaganda negra”. Además, su nombre ha estado ligado a grupos del narcotráfico.

“Se ha considerado el consultor mejor pagado, más reconocido, más temido, más atacado, pero también el más solicitado y eficiente”, se podía leer en su página web (www.jjrendon.com), hoy inhabilitada.

LLEVÉ A PEÑA A LA PRESIDENCIA

Juan José Rendón también asegura tener un récord de 29 elecciones ganadas de un total de 34, entre las que se encuentran la del chileno Sebastián Piñera, el colombiano Juan Manuel Santos, los hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, los venezolanos Henrique Capriles y Carlos Andrés Pérez, y el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

J.J. Rendón, hijo de un suboficial del ejército venezolano y un ama de casa, ha dicho en distintas entrevistas que fue él quien llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto y asegura sólo trabajar para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“El 1 de junio [de 2012], el coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano Ricardo Monreal, divulgó en la mesa de debate conducida por Joaquín López Dóriga una lista de 20 presuntos asesores extranjeros, la mayoría especialistas en comunicación política, de la campaña de Enrique Peña Nieto”, narró el periodista Jenaro Villamil, hoy titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

“El único personaje que sí asesora al PRI, que estuvo en la III Cumbre y no fue mencionado por Ricardo Monreal es el venezolano J.J. Rendón, un personaje que llegó a México desde la época de Roberto Madrazo como Gobernador de Tabasco y luego candidato presidencial del 2006”, agregó el periodista en una columna publicada durante el proceso electoral de 2012.

J.J. Rendón vivía entonces en México. El 14 y 15 de mayo de 2012 participó en la III Cumbre Mundial de Comunicación Política, realizada en Guadalajara (Jalisco).

Ahí reveló su cercanía con el PRI: “He sido asesor en incontables campañas sólo para el PRI en México; no me cambio de partido; soy agradecido con quienes me han dado la oportunidad. El espacio de crecimiento profesional, confianza y grandes proyectos, así que si en alguna campaña estoy trabajando es en la del PRI”.

Años más tarde, en las elecciones presidenciales de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, lo acusó de orquestar una guerra sucia en su contra para evitar que llegara a la Presidencia.

“La mafia del poder contrató a un publicista de estos mercenarios, que se le conoce como J.J. Rendón, para atacarme y que yo no llegue a la Presidencia de la República”, dijo López Obrador en un video publicado en sus redes el 13 de enero de 2018.

La acusación de AMLO surgió luego de que aparecieron en Venezuela unas bardas en apoyo a su candidatura.

El polémico publicista Juan José Rendón ratificó en ese año durante una entrevista con Grupo Fórmula que haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, aunque negó trabajar para el PRI en su campaña de 2018.

También aseguró que se había preparado durante los últimos años para evitar que México cayera en el peligro que representaba, a su juicio, la candidatura de López Obrador. Pero finalmente el tabasqueño ganó la Presidencia con un triunfo arrollador de 30 millones de votos.

J.J. Rendón es psicólogo, comunicador y publicista de profesión. Tiene varios títulos honoris causa por instituciones como la International University de Panamá y la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. En Venezuela tiene una investigación en curso por violencia sexual.

ESCÁNDALOS LIGADOS AL NARCO

En mayo de 2014, Juan José Rendón renunció como asesor general del exmandatario colombiano Juan Manuel Santos –quien buscaba la reelección– en medio de un escándalo que involucraba dinero del narcotráfico.

J.J. Rendón fue señalado entonces como quien intentó negociar la rendición de las cabezas del cártel de “los Comba” y otros cárteles colombianos, en el segundo semestre del 2011. En esos momentos ya se encontraba o iba a incorporarse a la campaña de Peña Nieto a la Presidencia de la República.

De acuerdo con versiones de la prensa colombiana, por gestionar la rendición ante autoridades colombianas habría ganado 12 millones de dólares. Todo esto fue revelado por Daniel Coronell en su columna de la revista Semana de Colombia, y complementado por el periódico El Espectador.

En los documentos dados a conocer por la prensa se dijo que en el plan para la rendición de los narcotraficantes se contemplaba “que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], los cárteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados que seguramente ‘pedirían renegociación’”.

Las indagatorias que se siguen en Colombia también involucraron a otro ex asesor de Peña Nieto: el ex director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo.

El Espectador documentó que J.J. Rendón estuvo con traficantes de drogas que buscaban someterse a la justicia en 2011.

Javier Antonio Calle Serna, alias “Comba”, le dijo a la Fiscalía de Colombia que varios narcos hicieron una vaca (colecta) de 12 millones de dólares que le entregaron a Rendón para que cabildeara esta propuesta. Una acusación que Rendón negó.

En un documento de 109 páginas titulado “Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera” quedó consignado el proyecto de los máximos jefes de la mafia —Diego Rastrojo, los hermanos Comba, Daniel “El Loco” Barrera, Maximiliano Bonilla alias “Valenciano”, Érikson Vargas, alias “Sebastián”, entre otros— para entregar rutas, bienes, dinero y desarmar sus ejércitos ilegales. En ese dossier en poder de El Espectador se lee que el “estratega general”, encargado del “control de daños, manejo de crisis y facilitador de las negociaciones”, era Rendón.

El columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, también dio a conocer la acusación que Comba le lanzó desde Estados Unidos al controvertido estratega político. Según Coronell, explicó en su momento El Espectador, cuando consultó a Rendón para preguntarle por este grave señalamiento, éste le dijo que trabajó gratis y que “si hubo plata de por medio se debió quedar en las manos de quien lo puso en contacto con los representantes de los narcos: el entonces alto consejero presidencial para asuntos políticos Germán Chica”.

El 15 de enero de 2019, el nombre de J.J. Rendón salió a relucir en otro escándalo del narcotráfico: el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Alex Cifuentes, uno de los narcos colombianos más importantes que sirvió como testigo en el juicio del mexicano, declaró en una corte de Nueva York que una mujer que trabajaba para J.J. Rendón participó en el pago de un soborno a Enrique Peña Nieto.

“¿El señor Guzmán pagó un soborno de 100 millones al Presidente Peña Nieto?”, le preguntó el abogado de “El Chapo”, Jeff Richman, al testigo.

“Sí”, dijo Alex Cifuentes.

Richman confrontó a Cifuentes con notas de esa entrevista en las que dijo que su exasistente personal, Andrea Vélez Fernández, había trabajado para un consultor político, J.J. Rendón, quien fue contratado por la campaña de Peña Nieto.

Sin embargo, Rendón negó las acusaciones. “Fue una mención halada de los pelos, que no tiene ningún sustento, que no corresponde a ninguna realidad. El que tenga pruebas que denuncie y siempre he estado dispuesto a dar la cara”, dijo en entrevista con CNN en español.

“La transcripción del juzgado ante pregunta expresa dice: ‘No me consta, no fue así, no era su avión’”, explicó Rendón sobre lo que dijo Cifuentes. “Además la elección terminó en julio, y están hablando en el mes de octubre. Los tiempos no cuadran”.