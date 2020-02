Jackie Chan podría estar en cuarentena y con coronavirus, por asistir a polémica fiesta

Los asistentes a una fiesta privada, incluidos el actor, fueron puestos en cuarentena después de dar positivo coronavirus

Noroeste / Redacción

Jackie Chan asistió a una fiesta privada la semana pasada, pero fueron los síntomas de coronavirus que comenzó a padecer un asistente, lo que habría puesto en alerta a todos los invitados, incluyendo al actor.

De acuerdo al medio chino QQ que a su vez cita a un usuario de Twitter asegura que cuatro asistentes a la fiesta donde estuvo el actor de Hollywood estarían sufriendo por el coronavirus.

Además de Jackie Chan, trascendió que el comisionado policial Deng Bingqiang estuvo presente y él mismo subió un video que se viralizó debido a que ninguno de los asistentes portaba cubrebocas a pesar de los protocolos de seguridad que existen.

El pasado mes de enero, Jackie Chan ofreció de recompensa un millón de yuanes a quien desarrollara un antídoto contra el coronavirus.

"No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida", escribió Jackie Chan.