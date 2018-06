Jackson Odell, de The Goldbergs y Modern Family, es encontrado muerto - Noroeste

LUTO

Jackson Odell, de The Goldbergs y Modern Family, es encontrado muerto

Hasta el momento se desconoce la causa del deceso ocurrido el jueves en su casa de Tarzana, California

Noroeste / Redacción

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el actor Jackson Odell fue encontrado muerto en Tarzana, California, indica infobae.com.

"Él siempre será una luz brillante y un alma brillante, amorosa y talentosa", aseguró este domingo su familia, a través de Twitter.

"Tenía mucho más para compartir. Nuestra familia siempre transmitía esa verdad. Nuestro deseo es que el resto del mundo que lo conoció y lo ama también lo haga", agregó.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se realizó una autopsia, según consigna CNN, por lo que se desconoce la causa del deceso.

El joven fue hallado el pasado jueves, pero recién salió a la luz el hecho en las últimas horas.

SU TRAYECTORIA

El actor, de 20 años de edad, era conocido también por su papel de Ari Caldwell en The Goldbergs, en la que participó desde 2013 hasta 2015,

La carrera del actor también incluyó pequeños papeles en Private Practice, Modern Family, iCarly y Arrested Development, según caras.com.mx.

También fue un cantante y compositor que contribuyó con varias canciones originales para la banda sonora de la película de 2018 Forever My Girl.

Jackson Odell interpretó varios cóvers y canciones originales, que fueron publicados en su canal de YouTube, entre las que se encuentra Dreaming with a Broken Heart, de John Mayer, que cuenta con miles de reproducciones.

LAMENTA SU PÉRDIDA

La actriz Ariel Winter lamentó su pérdida en las redes sociales, y recordó a través de su mensaje el tiempo que pasaron juntos en Modern Family.

"Devastada de escuchar sobre el fallecimiento de Jackson Odell", escribió.

"Conocí a Jackson desde que teníamos 12 años, e incluso apareció en un episodio de Modern Family. No hablamos mucho cuando ingresamos a la escuela secundaria, pero me alegro de haber podido pasar tiempo con él antes su partida. Es muy difícil para mí saber de alguien que muere, pero alguien tan joven realmente me entristece. Envío amor a su familia y amigos".