Jacob Bergeron se impone en Torneo de ClasificaciÃ³n del PGA Tour LatinoamÃ©rica en MazatlÃ¡n

Jacob Bergeron se impone en Torneo de Clasificación del PGA Tour Latinoamérica en Mazatlán

Con un total de 24-bajo par 264, el estadounidense aseguró exención completa para el circuito

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Una ronda final de 62 golpes, libre de bogeys, le permitió al estadounidense Jacob Bergeron consagrarse medallista del Torneo de Clasificación que el PGA Tour Latinoamérica disputó esta semana en Mazatlán.

Su premio será tener exención completa para la octava temporada de actividades del Tour en la región.

Tras 72 hoyos de juego en el campo de Estrella del Mar Golf and Beach Resort, el jugador de 20 años completó un total de 24-bajo par 264 para separarse por dos golpes del también estadounidense Matt Ryan (63).

El líder de la primera ronda encabezó el grupo de 10 jugadores que lograron exención completa para la primera mitad de la temporada 2019 del Tour.

En su orden respectivo, este grupo lo completaron Carson Jacobs, Tom Whitney, Joshua Lee, Steven Fox, Kyle Kochevar, Sebastian Szirmak (canadiense), Derek Bayley (amateur), Spencer Smith y José Toledo (Guatemala). Los últimos cuatro jugadores lograron este tipo de condiciones con un total de 273 golpes, 15-bajo par.

Por su parte, un total de 18 jugadores empataron entre el puesto 12 y 35 de la general y se llevaron a casa estatus condicional para la primera mitad de la temporada. Entre ellos figuró el mexicano Raúl Pereda, quien con un 69 en la ronda final empató el puesto 17. Al final, un total de 12-bajo par 276 le dará la posibilidad de jugar por primera vez como miembro en PGA Tour Latinoamérica.

El estadounidense Cameron Beal hizo este viernes el único hoyo en uno de la semana. En el par-3 del hoyo 6, a 134 yardas de la bandera, usó su pitching-wedge para concretar la hazaña. El día lo terminó con una tarjeta de 69 golpes, pero ésta no fue suficiente para ubicarlo entre el grupo de jugadores que conseguirían membresía en el circuito latinoamericano.

“Se siente increíble haber jugado así toda la semana. Es mi primera vez fuera del país y espero que mis siguientes viajes sean parecidos a éste. Estoy muy emocionado por lo que viene para mí en PGA Tour Latinoamérica, un Tour del que he oído bastante cosas buenas”, sostuvo el egresado de Louisiana State University.

LEER: Cuatro líderes tiene el Torneo de Clasificación PGA Tour Latinoamérica en Mazatlán

La clave de Bergeron estuvo en atacar los cuatro par-5 que tiene el campo diseñado por Robert Trent Jones Jr. Tres birdies y un águila en ellos lo impulsaron para tener la mejor ronda del campeonato. Cinco birdies más a lo largo del día, el último de ellos en el par-4 del 18 lo catapultaron a un liderato que nadie pudo arrebatarle.

“Aunque sentí el putt algo frío esta semana creo que no tengo por qué quejarme. En el segundo tiro del 14 tenía 246 yardas a la bandera y me decidí por un hierro. El tiro fue directo a la bandera y me dejé una oportunidad gigante para águila. Tres metros en el putt y ahí supe que podía ganar”, afirmó Jacob, quien esta semana tuvo a su padre Wendell como caddie.

Bergeron pasó al profesionalismo hace tan sólo cuatro meses y como amateur tuvo una carrera notable, al punto que llegó a ser número 12 del Ranking Mundial de Aficionados. En su último año como amateur ganó dos títulos y tuvo un promedio de golpes de 72.57 golpes como parte del equipo de golf de Louisiana State University.

Éste fue el segundo de cuatro Torneos de Clasificación que el PGA TOUR Latinoamérica disputará durante enero. Además de México y del evento que se disputó hace dos semanas en Orlando, Florida, el Tour tendrá en Buenos Aires, Argentina, y Río de Janeiro, Brasil, dos competencias más que ayudarán a determinar las membresías para 2019.