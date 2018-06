Jaime Camil regresa a la pantalla grande - Noroeste

Jaime Camil regresa a la pantalla grande

Entre julio y agosto rodará una película dirigida por el argentino Diego Kaplan

Noroeste / Redacción

23/06/2018 | 10:10 AM

Durante la alfombra roja de inauguración de Los Angeles Latino Film Festival, un prestigioso evento cinematográfico que regresó tras cinco años de ausencia y que se lleva a cabo en las salas Chinese de Hollywood hasta este domingo, una de las personas más solicitadas era Jaime Camil.

El popular actor no presenta ningún trabajo nuevo en el festival, pero ha gozado en los últimos tiempos de un incremento de popularidad que ha venido acompañado de críticas altamente positivas sobre su talento, respaldado por su participación en la aclamada serie televisiva Jane the Virgin, donde interpreta a Rogelio de la Vega, un galán de telenovelas que es además el padre de la protagonista interpretada por Gina Rodríguez.

Sin embargo, Camil retornará muy pronto a la pantalla grande.

“Voy a filmar una cinta que ha sido escrita por los guionistas originales de Ms. Doubtfire (la recordada comedia con Robin Williams)y que será dirigida por el argentino Diego Kaplan, quien hizo ya una gran película llamada 2+2, adelantó el actor de acuerdo al sitio de Hoy Los Ángeles

Se rodará entre julio y agosto y se titula originalmente My Boyfriend Meds, aunque llevará un título en español y será bilingüe, como parte de la fórmula que tiene (el estudio productor( Pantelion”.

Su participación en Jane the Virgin no ha terminado, ni mucho menos. Pese a que la cuarta temporada se dio por concluida, hay una más en camino.

“Empezamos a grabar el 16 de agosto, por lo que ahora mismo estoy en descanso”, precisó.

“Ando de vacaciones y tengo una familia divina con la que me encanta pasar el tiempo, pero la verdad es que, como productor de la película, tengo muchas reuniones para ultimar los detalles, porque viajo a México en una semana para comenzar la preproducción”, detalló el padre de dos hijos, un varón y una tres años y una niña de seis, como producto de su relación con la ex modelo Heidi Balvanera, que es su esposa.

ACTOR QUE CANTA

Camil es también cantante y ha lanzado hasta cuatro discos, y aunque el más reciente (Por ella soy Eva, que era la banda sonora de una telenovela en la que participó) salió hace ya ocho años, el "bichito" de la música no ha muerto en él.

“Estoy haciendo algo con los mejores músicos de estudio del mundo; estamos jugando para hacer algo que vaya quizás para Spotify, ‘just for fun’”, explicó, como queriendo quitarle importancia a un proyecto por el que él mismo siente interés.

“Es que la música sigue estando completamente de lado en mi carrera”, precisó. “Me he asumido felizmente como un actor que canta, porque soy realmente un actor. He hecho obras en Broadway y todo eso, por lo que la combinación también me ha servido”.

Aunque Camil empezó los ires y venires entre Ciudad de México y Los Ángeles desde hace una década, se encuentra radicado en esta última desde hace cinco años, lo que le ha permitido estar muy al tanto de la política local y, por supuesto, de las acciones para separar familias, una medida de Donald Trump, que ha causado protestas mayúsculas .

"Es muy triste con todo esto; cualquier acto de atrocidad es lamentable en cualquier lugar del mundo”, dijo.

“Es difícil comprender que en Estados Unidos, un país que debe darse a conocer por la bondad que tiene y por lo evolucionado que está, se vaya para atrás de este modo y se sea capaz de justificar actos en contra de la humanidad y en contra de los niños, que son tan vulnerables”.