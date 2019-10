Jaime García y el presidente de la Femebe motivan a peloteros del CARD del Isde

El ex lanzador de Grandes Ligas los exhortó a trabajar, ser disciplinados y tener humildad

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El ex lanzador de Grandes Ligas, Jaime García, y el presidente de la Federación Mexicana de Beisbol, Enrique Mayorga Betancourt, hicieron una importante visita al Centro de Desarrollo de Beisbol del Centro de Alto Rendimiento del Isde donde emitieron sendos mensajes de motivación para los jugadores de las selecciones sinaloenses categoría Pre Junior y Junior que se preparan para refrendar en el 2020 sus dos medallas de oro logradas en la pasada Olimpiada Nacional.

Acompañados por el ex lanzador y coach de pitcheo de los guindas, Miguel Solís, de gran trayectoria en los diamantes; Héctor Loaiza, titular de la Liga Culiacán AC, y del dirigente del beisbol sonorense, Pablo Vázquez; el presidente de la Asociación Estatal en Sinaloa, Fernando “Güero” Hernández, hizo la presentación y exposición de motivos para los jóvenes jugadores y entrenadores César del Ángel y Marco Camarena, quienes conforman el importante proyecto de talentos.

Evodio León Cota, director de Alto Rendimiento, expresó palabras de bienvenida, agradeció la presencia de las personalidades y destacó las bondades del proyecto de desarrollo deportivo, tanto en beisbol como en otras disciplinas con el objetivo de consolidar los excelentes resultados que ubicaron a Sinaloa en el top ten de la Olimpiada Nacional con un histórico medallero.

Primero el titular de la Federación Mexicana, Enrique Mayorga, les expuso que son un grupo de jóvenes con gran talento, que fueron campeones nacionales y que han integrado varios de la selección mexicana.

“Por eso les digo que aprovechen estas instalaciones de primer nivel y el apoyo que les hace su gobernador.

“Piensen que son los mejores, su mentalidad positiva será su mejor arma para sobresalir en el beisbol, nunca duden de su capacidad porque dentro del campo sólo son ustedes, no tienen ayuda de nadie, no existe ningún atajo para llegar al éxito, es un privilegio que estén en este proyecto, aprovéchenlo, pero también es muy importante que no descuiden la escuela”, asentó.

Gran motivación de Jaime García con su dura experiencia deportiva

Con 11 años en Grandes Ligas y lanzando dos veces en Serie Mundial, el tamaulipeco Jaime García emitió emotivas palabras que encerraron grandes consejos, explicando su propia experiencia deportiva de la cual salió adelante y fue triunfador gracias a una férrea disciplina, con gran actitud y mentalidad positiva.

Luego de saludar de mano a cada jugador y entrenador, Jaime García puntualizó.

“Yo no tenía talento, no lanzaba nada, intentaba lanzar curvas que no iban a ningún lado, apenas tenía una buena recta, además estuve fastidiado siempre por las lesiones, no obstante lo que me llevó a estar 11 años en Grandes Ligas fue el hambre de triunfar y sobresalir, me propuse metas, visión, sueños, pero con inteligencia sabía que eso llegaría con disciplina, dedicación y mucho trabajo, tuve una carrera impecable dentro y fuera del campo, sin problemas, callado, haciendo equipo.

“Llegué a las menores con todo en contra, pero logré todo lo que me propuse en mi carrera, la diferencia la hizo el hambre, por eso les aconsejo que todos ustedes tengan una visión clara de lo que quieren y luchen al cien por ciento para conseguirlo, el trabajo día con día y que estén dispuestos a sacrificar muchas cosas que parecen buenas, pero no lo son, malas amistades, el teléfono celular, el internet, detectar lo que les hace daño. Deben ser humildes porque en este deporte he visto a muchos jugadores con gran talento que nunca pudieron llegar a Grandes Ligas porque eran muy creídos y no trabajaron. La clave del éxito es dar el cien por ciento, esto los hará sentirse orgullosos y también a sus padres”, finalizó.

En este evento, también coincidió en tales consejos Héctor Loaiza, dirigente de la Liga Culiacán AC.