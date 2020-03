Jalisco confirma primer muerte por coronavirus en la entidad

Se trata de un hombre de 55 años que padecía obesidad y diabetes

Carlos Álvarez

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que hay una persona fallecida por el coronavirus covid-19 en dicha entidad.

Se trata de un hombre de 55 años que padecía obesidad y diabetes, que murió en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que sumarían tres decesos en todo el país.

Según lo informó el mandatario jalisciense, en dicha entidad hay 45 casos confirmados, 41 con síntomas, cuatro asintomáticos.

Además existen 107 casos descartados y 120 casos en proceso de confirmación. Asimismo están dos personas hospitalizadas (una en un hospital público federal y otra en un nosocomio privado).

Horas antes, Alfaro Ramírez había negado que esté infectado del coronavirus, tal y como lo señalaban rumores difundidos a través de redes sociales o servicios de mensajería digital como WhatsApp.

En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario señaló lo siguiente: "Quiero decirles, por única vez para no andar contestando chismes, que no he tenido ningún síntoma de coronavirus y que, por la naturaleza de mi responsabilidad, estoy en evaluación permanente para no generar ningún riesgo a nadie. Estoy al 100, concentrado en lo que me toca".

Asimismo en su cuenta de Twitter, también informó que este domingo ya se confirmó el primer caso de coronavirus en un municipio fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de un caso importado, un hombre que llegó de Seattle, Estados Unidos, a Cuautla, mismo que ya se encuentra aislado y con el cual se están siguiendo todos los protocolos pertinentes.