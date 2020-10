Jalisco hará consulta para preguntar a ciudadanos si sigue o no en el Pacto Federal

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dice que la negativa del Presidente a reunirse con los mandatarios estatales, lastima la investidura presidencial

Noroeste / Redacción

27/10/2020 | 11:24 AM

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró este martes 27 de octubre, que él le toma la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que comenzará las gestiones para realizar una consulta popular para saber si su entidad está de acuerdo o no en permanecer en la relación “abusiva” con la Federación.

“Tengo una respuesta muy concreta para el Presidente de la República, en Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta, a partir de este momento, para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación”, indicó el mandatario jalisciense.

“Le vamos a preguntar a los ciudadanos si quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”, indicó el Gobernador, quien abundó que la negativa del Presidente a reunirse con los mandatarios estatales, lastima la investidura presidencial.

“Reunirse con nosotros no le quita nada, No lo hace menos Presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”, aseveró Alfaro Ramírez, uno de los 10 miembros de la Alianza Federalista, que ayer lunes 26 de octubre exigió al Gobierno Federal frenar los recortes presupuestales y agresiones en su contra.

Este mismo día, el Presidente Andrés Manual López Obrador, rechazó que la advertencia lanzada por los integrantes de la Alianza Federalista pueda derivar en un rompimiento del Pacto Federal, ya que éste es un proceso que tendría que desahogarse en el Congreso de la Unión o incluso en el Poder Judicial de la Federación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional advirtió que “no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto Federal. Primero porque si tienen vocación democrática [los gobernadores de la Alianza Federalista], tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”.

“Y segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría controversias y le correspondería resolver al Poder Judicial”, según consideró el político tabasqueño, quien afirmó que la advertencia de la Alianza Federalista se da debido a que “estamos en temporada de elecciones”.

“Entonces, se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aún cuando a nuestros adversarios o la oposición los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo”, indicó.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal descartó una reunión con los gobernadores pues, “los está atendiendo el secretario de Hacienda [y Crédito Público] y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que respetar la investidura”.

Ayer lunes 26 de octubre, los 10 gobernadores de los estados miembros de la llamada Alianza Federalista -acompañados de alcaldes, diputados federales y locales, senadores, representantes empresariales, académicos y miembros de la sociedad civil organizada- se pronunciaron en ruedas de prensa simultáneas.

Ello en defensa de la no reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, y en desacuerdo por la desaparición de 109 fideicomisos, decisiones derivadas del “centralismo” que perciben por parte del Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los 10 gobernadores que encabezaron las ruedas de prensa fueron: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León); Miguel Riquelme Solís (Coahuila); José Rosas Aispuro (Durango); Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima); Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco); Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); y, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato).

“Cerramos filas ante los embates del Gobierno central y sumamos la voz a otros nueve estados de la República para exigir al Presidente que nos reciba, nos escuche y genere condiciones para que se corrija el presupuesto”, expresó, por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante un acto en la capital chihuahuense, Corral Jurado dijo que Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas -diez de los 32 estados del país- están “listos para dar la batalla política y jurídica” contra el presidente López Obrador.

En esta batalla están contemplando acudir a instancias internacionales a fin de garantizar seguridad, derechos humanos, libertades políticas y la democracia en sus entidades. Asimismo, planteó también la urgencia de que el Presidente López Obrador los reciba y escuche ante el riesgo que representan los recortes para 2021 a estas 10 entidades integrantes de la Alianza Federalista.

En otra conferencia de prensa simultánea, llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC), mandó “un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”.

“Estamos orgullosos de ser mexicanos y lo seremos siempre, pero ningún estado libre y soberano con un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el Gobierno de la República nos ataca, insulta y nos quita lo que nos pertenece”, advirtió el mandatario jalisciense.

“No queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropellen, pero también estamos listos para dar la batalla política jurídica si es necesario […] Nuestra demanda no es la de una persona o un gobernante”, destacó que “no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”, advirtió el Gobernador de Jalisco.

En un evento similar en Monterrey, capital de Nuevo León, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien compitió como candidato independiente contra López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018, dijo que “hoy está en riesgo la Federación por la excesiva centralización”.

Rodríguez Calderón mencionó que el otro virus que enfrenta el país es el exceso de centralización y advirtió que la Federación es “confrontadora, no escucha y solamente impone”, además de que el Presidente López Obrador no admite un pensamiento distinto.

“El Presidente debe escucharnos y si no lo hace estará generando una confronta innecesaria, será el primer rompimiento con la Federación y estará a prueba el carácter de cada región”, sostuvo el mandatario de Nuevo León durante su rueda de prensa.

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, acusó que hay un “tufo” de autoritarismo y centralismo desde el Gobierno Federal con un “discurso falso de combate a la corrupción”, además de que lamentó la actitud de indiferencia y cerrazón para escuchar las necesidades de los estados.

El mandatario michoacano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que el cierre de filas al que convocaron los gobernadores de la Alianza Federalista no es un pronunciamiento contra el Presidente López Obrador, sino un llamado a evitar la parálisis de los estados y de los sectores que serán severamente perjudicados.

Por su parte, el mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que las finanzas de los estados enfrentan problemas por la pandemia de coronavirus, por los recortes presupuestales y por la falta de apoyos fiscales a las empresas mexicanas.

“Manifestamos nuestra firme posición de rechazo ante las arbitrarias decisiones del gobierno de México que atentan contra los principios del federalismo y el equilibro de los poderes que sustentan el Estado mexicano”, sostuvo el Gobernador de Coahuila.

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, manifestó que la reducción de Presupuesto que se prevé en 2021 para el estado, afectará proyectos de infraestructura, debido a que se perfila un recorte de 545 millones de pesos para caminos y carreteras y de 506 millones de pesos en participaciones federales para la entidad y municipios.

“Lo más preocupante es la afectación que tendrá esto para los ciudadanos pues golpea directamente nuestra capacidad para construir las obras y prestar los servicios que transforman la vida de las personas”, advirtió el mandatario militante del PAN.

Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes, calificó de “sinsentido” la decisión de desaparecer los 109 fideicomisos y dijo que ello representa una “sentencia de muerte” para rubros como la investigación científica.

“Disminuir presupuestos estatales y municipales, extinguir los 109 fondos y fideicomisos va en contra del espíritu republicano, federalista y democrático”, criticó el mandatario, militante del PAN.