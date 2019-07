Jamaica sorprende a PanamÃ¡ y se instala en semifinales de la Copa Oro

FILADELFIA._ La Selección de Jamaica logró su boleto a la fase de semifinales de la Copa Oro 2019 tras vencer a su similar de Panamá por la mínima diferencia, gracias a Darren Mattocks.

El Estadio de los Philadelphia Eagles no tuvo grandes emociones durante la primera mitad del juego entre Jamaica y Panamá, la algarabía se encontraba en las gradas, donde ambas aficiones compartían música y baile, informó Televisa Deportes.

Por parte de los 22 en el campo de juego, no hay mucho que destacar en cuanto a ocasiones de gol, porque de entrega y desgaste no hay nada que reprocharles.

La jugada más peligrosa llegó hasta el minuto 25, y la desperdició el conjunto canalero. Abdiel Arroyo recibió dentro del área, pero su disparo pegó en la red por fuera.

El complemento se jugó en el mismo tenor, aunque los isleños fueron más agresivos, y con el ingreso al campo de un experimentado Darren Mattocks se abrió la ostra.

Apenas con 2 minutos, Mattocks mandó el esférico a las redes desde el punto penal al 74’, luego de que el central pitara la mano dentro del área por parte de Michael Murillo.

Play of the Game presented by @SprintLatino

Darren Mattocks scores from the penalty spot and gives @jff_football their ticket to the #GoldCup2019 semifinals!#ThisIsOurs #EstoEsNuestro pic.twitter.com/OdmActuqMl