James Cameron implementará un lenguaje de signos para los Na’vi en la segunda entrega de Avatar

MADRID._ Son muchos los secretos que aún quedan por descubrir sobre los Na’vi, la especie originaria del planeta Pandora, que James Cameron presentó al mundo en la primera entrega de Avatar.

Se trata de unos seres de más de tres metros de alto, con la piel azulada y una profunda conexión con la naturaleza que, en la próxima película de la franquicia tendrán incluso su propio lenguaje de signos.

Aunque la producción de las secuelas de Avatar ha sufrido numerosos retrasos, los más recientes motivados por la pandemia de coronavirus, Cameron fue de los primeros cineastas en poder retomar, en Nueva Zelanda, el rodaje de su película.

Desde entonces, poco a poco se han ido revelando nuevos detalles sobre la filmación y el estado de las secuelas. Y lo último que ha trascendido desde el rodaje es la nueva forma de comunicación de los Na’vi.

From the set of the Avatar sequels: CJ Jones demonstrating to @JimCameron the new Na’vi sign language he was commissioned to create. pic.twitter.com/aF8PMv8sGS