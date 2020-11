James Gunn confirma que Sylvester Stallone se suma al elenco de The Suicide Squad 2

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El actor estadounidense Sylvester Stallone compartió la noticia de que se une al elenco de The Suicide Squad 2.

A través del posteo de un video en su cuenta de Instagram, el actor dio a conocer a sus seguidores de redes sociales su incursión a la película de la compañía DC.

Stallone, de 74 años de edad, expresó que se encuentra contento y orgulloso de unirse al filme dirigido por James Gunn.

“Buenos días a todos, es sábado y voy a trabajar un poco con el gran director James Gunn en Suicide Squad 2 y creo que será un esfuerzo espectacular”, dijo el actor.

Always love working with my friend @TheSlyStallone & our work today on #TheSuicideSquad was no exception. Despite Sly being an iconic movie star, most people still don’t have any idea what an amazing actor this guy is. 🙌 pic.twitter.com/LFVBoxscKR