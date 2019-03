James Harden tiene una actuaciÃ³n de locura con 61 puntos

HOUSTON._ James Harden igualó la máxima puntuación de su carrera con 61 unidades, incluidas 27 en el primer cuarto, para guiar a los Rockets de Houston a una victoria 111-105 sobre los Spurs de San Antonio.

Harden metió tres triples para dar la ventaja 103-100 a los Rockets y anotó todos los puntos de Houston en una racha 13-2 al final del último cuarto.

Harden superó la marca de las 50 unidades por octava vez esta temporada, en comparación con 10 actuaciones semejantes combinadas por el resto de los jugadores la liga. Empató la mayor puntuación de su carrera, la cual estableció antes en la campaña contra los Knicks en el Madison Square Garden.

El líder anotador de la NBA superó los 30 puntos en el segundo cuarto y los 40 con nueve minutos por jugar en el tercero.

Antes de la oleada final de Harden, los Spurs ganaban por seis unidades con cuatro minutos en el partido. Los Spurs habían remontado un déficit de 15 puntos al medio tiempo para empatar la pizarra a 81 al comienzo del último cuarto.

Harden metió siete de 10 tiros desde el campo en el primer cuarto, incluidos tres de cuatro triples, y también conectó 10 de 12 tiros libres. Sus 27 puntos en el periodo fueron la segunda cantidad más alta en la historia de la franquicia, sólo detrás de los 30 de Vernon Maxwell en 1991.

Harden finalizó con nueve encestes en 13 intentos detrás del arco, 19 de 34 desde el campo y 14 de 17 de la línea de castigo.

