James Harden ya es el decimotercero con mÃ¡s triples en la NBA

James Harden continúa encendido y su nombre se quedará en los libros de historia de la NBA.

En el juego entre Houston Rockets y Cleveland Cavaliers, que el primero ganó 141-113, La Barba rebasó a Kobe Bryant y Chauncey Billups en triples anotados en toda la historia de la Liga con mil 834.

En la primera mitad acertó seis de 11 intentos de esa distancia para ubicarse en el decimotercer puesto de ese rubro en su décima temporada en la NBA.

