James Penny muestra satisfacciÃ³n por plantel en Venados de MazatlÃ¡n Basketball

BALONCESTO

James Penny muestra satisfacción por plantel en Venados de Mazatlán Basketball

El coach del club porteño dirigió el lunes su primer entrenamiento rumbo al Cibacopa 2020

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El coach de Venados de Mazatlán Basketball, James Penny, observó con buenos ojos el arranque de la pretemporada del club para la temporada 2020 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Venados comenzó sus entrenamientos en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango con jugadores extranjeros, locales y juveniles.

"Me gustó, la verdad me parece bien, tenemos mucha gente, muchos jugadores, tienen buena calidad, ellos para trabajar bien duro, fue apenas el inicio, pero me gustó lo que pude ver de todos", dijo Penny al término de las prácticas.

La campaña de Venados se pone en marcha el 13 de este mes en casa de Gigantes de Jalisco y el sábado 14 en Mazatlán.

"Hay buen talento aquí en Mazatlán con sus jugadores, los juveniles me han sorprendido con su nivel, son jugadores casi listos para universidad o ya están en universidad, varios tienen chance para ser profesionales.

"(Daniel) Onofre es un mazatleco, le doy gracias a él por estar nuevamente aquí y recibirnos a nosotros, quiere jugar, él quiere ganar y eso para mí está súper bien".