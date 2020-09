Jamie Vardy anota tres goles y Leicester se impone 5-2 ante el Manchester City

MANCHESTER._ Un triplete de Jamie Vardy impulsó al Leicester en el Etihad Stadium, donde asaltó al Manchester City por todo lo alto, con una goleada de las que hacen daño (2-5).

El conjunto del español Pep Guardiola se las prometía muy felices cuando el argelino Riyad Mahrez abrió el marcador para los “sky blues”. Todo un espejismo. Vardy se volvió a convertir en su verdugo. Por segunda vez en su carrera lograba un triplete ante el City del catalán (dos de sus goles de penalti).

⚽️⚽️⚽️💙 Hope you enjoyed that one Foxes! 🦊 @LCFC pic.twitter.com/1naIzsl562