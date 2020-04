Jan Frodeno recauda mÃ¡s de 200 mil euros con su Ironman en casa

El alemán Jan Frodeno, único triatleta que ganó oro olímpico -el de Beijing 2008- y el Ironman de Hawai (tres veces: 2015, 16 y 19), recaudó este sábado 200 mil 500 euros al realizar un Ironman sin salir de su casa en Gerona

Frodeno donará ese dinero a los hospitales de Cataluña por la pandemia del Covid-19.

Frodeno tardó 8 horas 33 minutos y 37 segundos en completar la denominada "tri@home" (un juego de palabras en inglés con "triatlón" y "casa"), aunque desde el principio aclaró que no lo hacía por el tiempo, sino por reunir dinero por el coronavirus en su casa de la citada localidad española.

A sus 38 años, el triatleta alemán tiene el récord del mundo en esta disciplina, cuando cubrió los 3.8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y 42.2 kilómetros (un maratón) corriendo, con 7:51:13 horas (obtenido en 2019).

"Muchas gracias a todos los que han contribuido con donaciones y a todos los que han participado para hacer realidad este proyecto", dijo Frodeno no bien concluyó su "loca idea", el sábado retransmitida íntegramente por internet.

Thanks for getting involved!! https://t.co/hL9P8oiNH1