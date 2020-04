Japón sopesa posibilidad de ocupar la Villa Olímpica como hospital para enfermos de Covid-19

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha mencionado la posibilidad de ocupar el enorme complejo habitacional de Tokyo Bay, que albergará hasta 11 mil deportistas olímpico

04/04/2020 | 09:41 AM

TOKIO._ La Villa Olímpica que se encuentra bajo construcción para los Juegos de Tokio podría ser usada como un hospital temporal para personas contagiadas con el nuevo coronavirus.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha mencionado la posibilidad de ocupar el enorme complejo habitacional de Tokyo Bay, que albergará hasta 11 mil deportistas olímpicos y 4 mil 400 paralímpicos y personal de ayuda durante los Juegos el año próximo.

Se espera que el complejo, que estará conformado por 24 edificios, permanezca desocupado una vez que los Juegos fueron aplazados por 16 meses.

Koike dijo que la Aldea Olímpica fue “una de las opciones, pero no ha sido terminada aún. Estamos hablando sobre lugares que estén disponibles incluso hoy o mañana y evaluando la posibilidad de uno en uno”.

Otras alternativa, sostuvo Koike, es que el gobierno de la ciudad de Tokio compre un hotel para internar a los pacientes en medio de la pandemia.

Las 5 mil 600 unidades en la Villa Olímpica serán renovadas después de los Juegos y vendidas. Casi mil de ellas se encuentran actualmente a la venta o ya han sido vendidas. Se espera que empiecen a ser ocupadas como área habitacional a partir de 2023, y los precios de los apartamentos están anunciados entre 500 mil y dos millones de dólares.

La Villa Olímpica es un negocio conjunto entre 10 compañías importantes y las autoridades de la ciudad de Tokio. El complejo será conocido como Harumi Flag y el grupo de constructores incluye a Mitsui Fudosan Residential Co., Nomura Real Estate Development Co. y Sumitomo Realty & Development Co.

