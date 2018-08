Jarabe de Palo dice adiós, debido a cáncer de vocalista

La agrupación española deja los escenarios con un hasta luego indefinido, debido al cáncer que se le diagnosticó a Paú Donés

Noroeste / Redacción

La entrañable agrupación española Jarabe de Palo se vio obligada a pronunciar, con todo el dolor de su corazón, un “hasta luego indefinido” de los escenarios. Esto debido a que, de nueva cuenta, a Paú Donés, su vocalista, se le complicó el cáncer de colon que le fue diagnosticado desde 2015.

El músico hizo este anuncio porque quiere dedicarse a su vida personal y darse además, tiempo para estar con su hija de 14 años, por lo que la presentación que ofrecerá en el festival de Cap Roig, en Gerona, España será una de las últimas que ofrezca con la banda, difundió vanguardia.com.

“Me perdí la infancia de mi hija y no quiero perderme ahora su adolescencia”, mencionó.

“Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro y un disco, pero con la idea clara de parar”, agregó.

Donés mencionó que no fue una decisión fácil, pues no sabía cómo reaccionaría el público pero al final se decidió:

“Llevo un tiempo pensando en cómo explicarlo”.

De igual manera, anunció que vivirá afuera de España aunque no detalló el lugar que elegirá para establecerse.

A finales de 2016, el cáncer había desaparecido, pero un año después regresó. Sin embargo, ya no permitirá que ‘el cangrejo’ (como le dice a la enfermedad), lo aparte del mundo de la música.

“Llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios”, y así fue, desde ese día la gira no ha parado.

Su última fecha es el 1 de enero de 2019.