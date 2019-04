PELÍCULA

Jared Leto comparte nueva foto del sangriento aspecto de su personaje Morbius: The Living Vampire

El actor aparece manchado de sangre, utilizando el hashtag #MORBIUS para hacer referencia al personaje de Marvel

Noroeste / Redacción

Aunque poco se sabe de Morbius: The Living Vampire, la película que protagoniza Jared Leto, la promoción de la película continúa durante el rodaje con pequeñas cápsulas. Y a la primera imagen oficial del actor como el personaje de la "Casa de las Ideas", se ha sumado una nueva fotografía del cantante desde el set de rodaje de la cinta.

En una imagen que Leto ha publicado en su cuenta de Instagram, el que fuera el Joker de Suicide Squad ha celebrado los diez años del lanzamiento de "This is War", aclamada canción de su grupo 30 Seconds to Mars. El actor aparece manchado de sangre, utilizando el hashtag #MORBIUS para hacer referencia al personaje de Marvel.

El actor también sostiene una tarta con la que celebra el cumpleaños de This is War.

Su grupo conmemora el aniversario de la canción con un mini-festival de conciertos durante un fin de semana en Santa Mónica, cuyas entradas ya están a la venta, tal y como anuncia Leto en la publicación.

Morbius, uno de los grandes enemigos de Spider-Man, fue creado por Roy Thomas y Gil Kane en 1971 en The Amazing Spider-Man, y desde 1992 tuvo su propia serie.

La película narrará la historia de Michael Morbius, un científico que durante un experimento adquiere habilidades vampíricas, pero también la sed de sangre de estas criaturas.

En el reparto de Morbius: The Living Vampire, además de Jared Leto como protagonista, aparecen Matt Smith (Doctor Who), Tyrese Gibson (Fast and Furious), Adria Arjona (Pacific Rim: Insurrección) y Jared Harris (The Crown). La película, dirigida por Daniel Espinosa, tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2020.