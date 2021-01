ESPECTÁCULO

Jared Leto pierde su estatuilla del Oscar

Confiesa que el premio que ganó en la categoría Mejor Actor de Reparto desapareció hace tres años

Noroeste / Redacción

29/01/2021 | 11:44 AM

Jared Leto, quien ganó el Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2014 por su interpretación de Rayon, en la película Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados, 2013), reveló que perdió la estatuilla dorada hace algunos años.

Desde ese entonces, el paradero de la estatuilla sigue siendo un misterio.

En una entrevista con el presentador inglés James Corden, el actor y vocalista de 30 Seconds To Mars habló sobre su reciente mudanza y que, al parecer, fue ahí cuando extravió el codiciado galardón, explicando que en realidad lleva desaparecido desde hace tres años.

"Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo. Me había mudado de casa en Los Ángeles y luego, cuando nos mudamos, de alguna manera desapareció mágicamente", contó la estrella de 49 años.

Leto no se veía para nada molesto. Al contrario, pues mencionó que espera que quien lo tenga, esté cuidando bien de él. Además, recordó cuando lo ganó, admitiendo que esa noche circuló entre sus amistades, sufriendo varios rayones.

"Podría estar en algún lugar, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos dondequiera que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo. Recuerdo la noche en que lo gané, se lo pasé a tanta gente. Estaba golpeado y rayado, pero se divirtieron tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que, con suerte, alguien lo está cuidando bien”, finalizó.