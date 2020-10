Jared Leto regresará como 'Joker'; fans lo critican

El actor y cantante se pondrá el traje de villano para una aparición en 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder

Noroeste / Redacción

22/10/2020 | 08:47 AM

Jared Leto regresará como “Joker” en la versión de Zack Snyder de “La Liga de la Justicia”, según dio a conocer The Hollywood Reporter.

Leto se unió a las grabaciones finales del Snyder Cut, la versión del director luego de haber abandonado el proyecto de 2017, publicó informador.mx.

A las filmaciones se les sumaron Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard, pero podría haber más actores involucrados en el proyecto.

Cabe aclarar que en la película de 2017 de “La Liga de la Justicia”, “Joker” no tenía ninguna aparición después de su protagonismo en “Escuadrón Suicida”, de 2016.

La nueva versión de “La Liga de la Justicia” se estrenará en 2021 por HBO Max como una serie de cuatro episodios.

Fans critican el regreso de Jared Leto como “Joker”

Luego de que se compartiera la noticia, seguidores del universo DC criticaron la decisión de Zack Snyder de traer de vuelta a Leto como el villano.

“Jared Leto no tiene un amigo que le diga que no da?”, “Malas adaptaciones y el Joker de Jared Leto”y “El Jared Leto de Suicide Squad no existe”, son algunos de los comentarios en Twitter.

Jared Leto no tiene un amigo que le diga que no da? — Ana Manson (@CapitAnna) October 22, 2020

Malas adaptaciones y el Joker de Jared leto — francisco (@fran090_) October 22, 2020

El Jared Leto de Suicide Squad no existe. — Andy pero spooky season 👻 (@funsizeandy) October 22, 2020

¿Jared Leto regresa como Joker? ¡Que Dios se apiade de nosotros! pic.twitter.com/F9dOPEJBxW — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) October 21, 2020

En agosto, HBO Max y Zack Snyder revelaron el teaser tráiler de la nueva versión de "La Liga de la Justicia" durante el DC Fandome. A continuación se presenta el metraje: