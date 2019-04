Jared Leto revela imagen oficial de su personaje Morbius, el vampiro de Marvel

Una fugaz imagen en la que Michael Morbius aparece parado en medio de una calle, con multitud de gente a su alrededor y con una capucha cubriéndole parte de la cara.

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Pocos detalles se conocen de Morbius, el nuevo spin-off del universo Spider-Man que protagoniza Jared Leto. Esta vez, el que fuera el Joker en Suicide Squad ha publicado en sus redes sociales un breve gif de su personaje vampírico.

Este adelanto del protagonista de Morbius es la primera imagen oficial del misterioso vampiro marvelita. Previamente, las redes sociales oficiales de la película dirigida por Daniel Espinosa mostraron una foto de Leto con una claqueta delante del rostro, marcando el inicio de rodaje en Londres.

El texto que acompaña al breve video no es menos enigmático que el primer vistazo a Morbius: “Porque nadie más recorrerá este camino... Este lugar de sombras, donde hacemos lo que hay que hacer, sin importar el coste”, escribe Jared Leto.

El filme relatará la historia de un científico, Michael Morbius, que durante un experimento adquiere las terribles habilidades y la sed de sangre de los vampiros, convirtiéndose en uno de los peores enemigos de Spider-Man.

Creado por Roy Thomas y Gil Kane en 1971 para The Amazing Spider-Man, Morbius apareció esporádicamente en las colecciones de cómics del Hombre Araña hasta que en 1992 tuvo su propia serie numerada de 32 volúmenes llamada Morbius: The Living Vampire. El personaje también fue uno de los villanos principales de Spider-Man: La serie animada.

Morbius: The Living Vampire cuenta, además de con Jared Leto en el papel principal, con Matt Smith (Doctor Who), Tyrese Gibson (Fast and Furious), Adria Arjona (Pacific Rim: Insurrección) y Jared Harris (The Crown).

La fecha de estreno está prevista por para el 31 de julio de 2020.