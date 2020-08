Jarrod Dyson pasa de Piratas a Medias Blancas

CHICAGO._ Los Medias Blancas de Chicago han adquirido al jardinero Jarrod Dyson desde los Piratas de Pittsburgh a cambio de dinero destinado a la firma de prospectos internacionales.

Dyson, quien ha fungido mayormente como guardabosque central en su carrera, pero tiene experiencia en las esquinas, se integra a un equipo de Chicago cuyo jardines consistente mayormente del cubano Luis Robert, los dominicanos Eloy Jiménez y Nomar Mazara y Adam Engel.

Welcome to the White Sox, Jarrod Dyson! pic.twitter.com/l4CNKjSmML