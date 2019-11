Javier Aguirre podría volver a España como el entrenador del Leganés

Antes de Aguirre, el Leganés ya negoció con Francisco, Abelardo y Poyet; los tres acabaron rechazando las propuestas

Sinembargo.MX

03/11/2019 | 12:42 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El Leganés tiene negociaciones avanzadas para que Javier “El Vasco” Aguirre se convierta en su próximo entrenador definitivo.

El mexicano, de 60 años, sustituiría a Luis Cembranos, que ha dirigido a los pepineros en los últimos tres partidos después de la dimisión de Mauricio Pellegrino.

El entrenador del filial no ha convencido y mañana lunes se acababa el plazo legal de dos semanas que otorga la Federación para que un técnico interino sea o no ratificado. En su caso, no habrá espacio para la continuidad. Lo normal es que retorne al Leganés B junto con Carlos Martínez, su segundo.

“No te puedo responder a esa pregunta. No ha habido novedades al respecto”, respondía el propio Cembranos en sala de prensa hoy tras caer ante el Eibar y después de que le preguntaran si el club le había confirmado o desmentido su continuidad.

El Vasco, en caso de ser el elegido, afrontaría por tercera ocasión en su carrera una situación similar a la actual. En 2011 ya salvó al Zaragoza y en 2013 hizo lo propio con el Espanyol, aunque en situaciones mucho menos complicadas que el panorama actual del Leganés, que es colista con apenas cinco puntos conseguidos de 33 posibles.

Aguirre está libre desde el pasado verano fue despedido por Egipto tras perder 0-1 con Sudáfrica. No llegó a estar un año en el puesto. Aguirre (60 años) y no entrena en España desde 2014, cuando dejó de ser entrenador del Espanyol.

Es su última aventura en LaLiga. Antes dirigió cuatro temporadas a Osasuna (entre 2002 y 2006 -lo clasificó para la previa de la Champions-), dos y media al Atlético (fue destituido en febrero de 2009), dos medios cursos al Zaragoza (entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011) y temporada y media en el Espanyol (2013 a 2014).

En Osasuna el preparador, que también ha sido seleccionador de México o de Japón, coincidió con Juanjo Lorenzo, actual responsable de scouting del Leganés y director deportivo de los rojillos en aquellos días.

Cabe recordar que, antes de Aguirre, el Leganés ya negoció con Francisco, Abelardo y Poyet. Los tres acabaron rechazando las propuestas de un equipo que tiene un panorama complicado por delante y que necesita ganar la mitad de los partidos en juego para salvar la categoría.

