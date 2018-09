Javier BÃ¡ez estÃ¡ listo para reaparecer en Dorados y ser titular con Maradona

FUTBOL

Javier Báez está listo para reaparecer en Dorados y ser titular con Maradona

El zaguero de Dorados aseguró que el estado anímico del equipo ha cambiado por completo de cara al partido ante Cafetaleros de Tapachula

Ernesto Gutiérrez

El zaguero paraguayo naturalizado argentino, Christian Javier Báez, aseguró que está recuperado de la lesión que lo alejó tres semanas de las canchas y espera saltar de titular el lunes ante Cafetaleros de Tapachula.

"Lamentablemente me tocó estar tres semanas fuera pero ya estoy bien, en buen estado físico, estoy para que Maradona me considere, ojala que el lunes pueda ser titular y si no apoyaré desde donde me toque".

En lo que respecta a la llegada de Diego Armando Maradona, Javier Báez aseguró que es una ensoñación tener al astro argentino dirigiendo las prácticas y el envión anímico ha cambiado por completo en el vestidor.

"Me daba un poco de vergüenza porque los primeros minutos que vi a Diego me la pasaba mirándolo, hacía las cosas por inercia", aceptó.

"Nunca en mi vida había visto a Maradona y menos tenerlo tan cerca, para mi fue algo impactante tener al mejor jugador de la historia tan cerca y que va a ser nuestro entrenador, la verdad que para mi es un orgullo", señaló.

Javier Báez aseguró que con la llegada de Maradona a Dorados el equipo no se siente presionado sino todo lo contrario, ansioso por saltar al terreno de juego y buscar tres puntos que los meterían de lleno a la pelea.

"Presión no, no lo tomamos de esa manera. Estamos un poco ansiosos y motivados más que nada que el partido del lunes se juegue cuanto antes y poder sacar los tres puntos que para nosotros va a ser un envión anímico muy importante en el torneo ya que estamos a cinco puntos de lo que es la liguilla y no podemos dejar pasar más oportunidades".

El zaguero de Dorados aseguró que la legión de argentinos pensaban que solamente serían ellos los emocionados por la llegada de "El Pelusa" sin embargo los mexicanos también han externado su felicidad y sus ganas de salir adelante.

"Javi" Báez aseguró que la llegada de Maradona no mete presión al equipo y aseguró que están comprometidos desde el primer día con la institución.

"Obligados a mejorar, obligados a ganar, estamos desde el primer día que estamos en Dorados, eso está claro".

"Nosotros los más grandes tenemos que guiar a los más chicos, mostrarles el camino y tratar de mejorar todos los días porque acá nadie nos regala nada y ojala que con Maradona las cosas vayan muy bien porque eso nos va a beneficiar a todos".

Aunque han tenido poco tiempo de trabajar, Maradona ya comenzó a plasmar su idea en Dorados de Sinaloa y aunque pidió tiempo trabajar en su estilo futbolístico esperan salir avante este lunes ante un Cafetaleros que también vendrá motivado por ganarle al equipo de Maradona.

"Tapachula también va a querer ganarle al equipo de Maradona pero tenemos dos cosas a nuestro favor; uno, que siempre que llega un entrenador nuevo las expectativas se renuevan para todos y otra que tenemos a Maradona de nuestro lado, esa es una inyeccion animica muy fuerte", concluyó.