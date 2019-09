Javier Duarte no sólo mueve sus redes: ahora también publica artículos en la prensa veracruzana

Aunque Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, se encuentra recluido, su actividad al exterior de la prisión se ha mantenido activa desde el pasado mes de agosto, principalmente, a través de su cuenta de Twitter

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte, publicó una columna este domingo en un periódico local de esa entidad donde afirma que su sucesor en el Gobierno estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, buscará “apropiarse” del PRI en el estado y que tiene un acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong.

Aunque Duarte de Ochoa se encuentra recluido, su actividad al exterior de la prisión se ha mantenido activa desde el pasado mes de agosto, principalmente, a través de su cuenta de Twitter @Javier_Duarte, desde donde se defiende de la información que medios publican sobre él e incluso opina sobre la violencia que vive el estado que gobernó. Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por desvío de recursos.

Ahora, el periódico local Imagen del Golfo le ha dado un espacio para una columna titulada “La Verdad nos hará libres”, la cual fue publicada este domingo 8 de septiembre, y también compartida por el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

En el texto, titulado “El PRI Azul”, Javier Duarte afirma que el ex Gobernador panista veracruzano, Miguel Ángel Yunes, busca apropiarse del PRI en la entidad, pues afirma que el grupo político que encabeza dentro del Blanquiazul está a punto de perder la elección interna para encabezar el partido en Veracruz.

“Ante la inminente derrota del grupo político de Miguel Ángel Yunes el próximo domingo en las elecciones internas del Partido Acción Nacional por la dirigencia estatal, existe la posibilidad dados sus antecedentes y costumbres como chapulines, que ahora busquen apropiarse de un PRI destruido, sin liderazgos, sin estructura, sin recursos y encabezado por un trabajador del ayuntamiento que gobierna uno de sus hijos”, escribió.

Asegura que todo comenzó en 2012, cuando Yunes y sus hijos traicionaron a la entonces candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, y que compartían información con el PRI. También afirma que el contacto con el Tricolor es Miguel Ángel Osorio Chong, y que él mismo puso en contacto a Yunes con el ex Secretario de Gobernación.

“Cabe señalar que en aquel entonces Miguel Ángel Yunes Márquez, el chiquiyunes, era el Coordinador estatal del programa social ‘Oportunidades’, que era el brazo gubernamental electoral de Acción Nacional, así los Yunes traicionaron a Felipe Calderón con su propio programa social”, dice.

“A partir de ese momento Yunes Linares les compartía información al cuarto de guerra de la campaña priísta en relación a las estrategias que la campaña de Vázquez Mota determinaban hacer, lo que permitía a los rojos anticiparse a los movimientos de la candidata del partido en el gobierno”, agrega.

Duarte asegura que Yunes Linares pidió a Osorio Chong apoyo para que su hijo fuera Senador y también, ya cuando el ex Presidente Enrique Peña Nieto ganó, le pidió que le mantuviera el apoyo de 35 elementos de la Policía Federal asignados al cuidado de él y su familia.

“Posteriormente en una reunión que sostuvo Yunes en las oficinas particulares de Osorio Chong en la Avenida Reforma esquina Arquímedes en la Ciudad de México acordaron una estrategia para que Yunes Linares pudiera llegar a ser Gobernador del tercer estado con el mayor padrón electoral del país en el 2016 y este a cambio se comprometía en apoyar a Miguel Ángel Osorio en sus aspiraciones presidenciales en el 2018”, añade el ex mandatario en una amplía columna.

Al final del texto, Javier Duarte dice: “Para finalizar esta primer entrega quiero compartir una reflexión que me parece de la mayor importancia, el actual presidente del PRI en el estado trabaja como ya lo mencioné en el Ayuntamiento de Veracruz donde el hijo de Yunes Linares es el titular y el grupo político que lo impulsó estuvo encabezado por la Diputada Federal Anilú Ingram, ex Delegada de Sedesol en el estado quien es de todos sabido que es gente cercanísima a Osorio Chong quien públicamente ha dicho que él está a favor de la alianza del PRI con el PAN y es el más cercano amigo de Yunes Linares, no se necesita ser muy brillante para sumar uno más uno”.

Desde el pasado mes de agosto, Javier Duarte comenzó a estar activo en Twitter, y uno de sus primeros mensaje fue para “solidarizarse” con las víctimas de la masacre de Coatzacoalcos.

“Es tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido, mi solidaridad con #Coatzacoalcos principalmente con los familiares de las víctimas. #MeDuelesCoatza”, se publicó en la red social.