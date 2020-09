Javier, el guardián de la biobarda en Mazatlán, clama por gasolina para su panga

Asegura que solo recibe vales de gasolina para su pequeña embarcación, a pesar de que es el encargado de retirar la basura que queda atrapada en la biobarda

Alma Soto

11/09/2020 | 10:47 AM

El trabajo por la naturaleza nutre el espíritu... pero no llena el estómago.

Así lo siente Javier Acosta Martínez, quien ama el trabajo que hace para retirar con su panga la basura que se queda atrapada en la biobarda del Puente Juárez.

Pero, a pesar de su esfuerzo y de que pone su propio vehículo de trabajo, no recibe remuneración económica.

"Me dan un vale de 20 litros de gasolina a la semana, y es todo, ya la panga se me averió y yo mismo debí pagar la reparación", expresa.

Acosta Martínez pide apoyo de alguna dependencia municipal o estatal para poder seguir desarrollando una actividad que le gusta, sobre todo porque es en beneficio del medio ambiente, pero que ya no puede desarrollar de manera voluntaria.

"Eso no me da de comer, al contrario ya tres pangas se me han averiado y la reparación la pagué yo", lamenta.

La biobarda es un proyecto ciudadano avalado por la Dirección de Ecología Municipal.