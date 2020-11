FUTBOL

Javier Saviola se rinde a Raúl Jiménez; lo ve jugando en un grande de Europa

El ex delantero argentino dijo que le hubiera encantado jugar a su lado

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Raúl Jiménez es la estrella del Wolverhampton, que ha mantenido una regularidad en el futbol europeo, que ha sonado para equipos importantes en Europa y Javier Saviola no duda que tiene calidad para dar el salto de club.

“Hay un montón de cosas que hacen que vayas a un equipo o a otro, pero Raúl tiene un nivel muy alto como para estar en un equipo grande y eso es muy claro, es un delantero que pasa por grandes temporadas, que hace goles, que genera juego ofensivo, es un jugador muy completo que sin duda puede jugar en un equipo grande y se puede acoplar bien”, dijo para ESPN.

"El Conejo", que se retiró en 2016, comentó que le hubiera gustado jugar a lado del atacante mexicano, un jugador que le encanta por sus características, lo que lo vuelve un delantero letal y completo.

“Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Si todavía jugara, me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol. A mí me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo”, añadió.